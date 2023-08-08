拿中資替韓國瑜助選判關3年2月定讞 台商林懷將赴台東服刑
中國大陸長沙台協會長林懷被控，為替2020年國民黨總統候選人韓國瑜拉抬選情，涉以中國資金提供食宿、資助機票，動員台商及台生返台投票，涉嫌違反《總統副總統選罷法》，最高法院7月間將林懷判處3年2月定讞，台北地檢署日前命林懷8月22日報到發監，但林懷因戶籍地在台東，已向北檢聲請到台東服刑。
記者潘千詩／台北報導
檢方指控，林懷等人於2019年12月11日，在中國湖南長沙市華天大酒店舉辦「2019湖南台胞年終尾牙聯誼會」暨「湖南省台灣同胞返鄉投票大會」活動，提供免費食宿，以及價格不菲的抽獎活動，宴請500多名台商及台生，為國民黨及當時國民黨總統候選人韓國瑜拉抬造勢。
檢方查出，林懷等人另舉辦返台投票優惠機票活動，原價人民幣1560元的機票，可補助幾近全額的人民幣1550元，藉此方案，在投票日前搭機返台的台商，約有200多人。
事後，林懷等7人分別向長沙市台辦、湖南省台辦申請補助人民幣50萬元、300萬元，並獲得補助款人民幣29萬元、120萬元，涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選罷法》。
一審將林懷判處10年，褫奪公權4年，二審考量林懷審理時認罪，改判3年2月，褫奪公權4年，全案經最高法院駁回上訴定讞。