蘭恩颱風生成了！與卡努「雙颱共舞」 各國最新路徑出爐
昨（7）日在日本東南方生成的熱帶性低氣壓，今（8）日已被日本氣象廳升級為今年第7號颱風「蘭恩」（Lan，美國命名，原意為風暴），中央氣象局表示，蘭恩颱風未來路徑上預計將往日本靠近，是否登陸日本還有變數，但受導引氣流影響會逐漸轉向，其位處的海域緯度較高、垂直風切較大，也不利颱風發展，加上它距離台灣相當遙遠，並不會造成影響。
記者張志浩/綜合報導
而目前細看各國對蘭恩颱風的路徑預測，前期皆是穩定靠近日本，不過後續究竟會登陸日本或轉向，仍有許多分歧，此外，氣象局也表示，東太平洋也有颱風「朵拉」，它預計會持續往西北太平洋前進，在約4至5天後，正式進入西北太平洋，屆時朵拉也將編號為第8號颱風。
今日天氣上，氣象局指出，西南風雖然略微減弱，但是水氣仍較多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，且容易有局部大雨發生，尤其南部山區甚至會有局部豪雨，北台灣則因為西北風遇上西南風的原因，整體大氣變得較不穩定，全天都有短暫陣雨機會，其它地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
明天起至週五（8月9日至8月11日），卡努颱風北上往韓國移動，西南風配合低壓帶的環境還是持續影響台灣，且西南風帶來的水氣較多，大氣不穩定度高，迎風面的中南部地區降雨較多，且有局部短時較大雨勢發生的可能性，北部、東半部的熱對流雷雨發展也會更旺盛一些，有出現局部大雷雨的機會，降雨時間比較集中在白天，尤其是中午過後的下半天期間，整體天氣並不穩定。