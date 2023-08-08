傳台積電吸收3奈米「缺陷晶片成本」　蘋果新iPhone省數10億美元

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當時消息指出，台積電 3奈米標準晶圓價格為每片 17,000美元，但可能從2024年下半年才向蘋果收取標準晶圓的價格，主要是「過渡期」可能由台積電先吸收缺陷晶片的成本，向蘋果只收取可用晶片的價格。
而外媒The Information 7日則報導，目前台積電3奈米製程良率在70%至80%之間，對蘋果來說，採用新技術生產的晶片中，可能有多達五分之一有缺陷，蘋果並不會為此買單。
The Information也指出，台積電和蘋果已簽署一份協議，台積電將自行吸收生產A17晶片「缺陷晶片」的成本，這項協議將讓蘋果在iPhone、iPad和Mac晶片方面，省下數10億美元的成本。
市場先前就認為蘋果採用3奈米製程可能讓iPhone 15效能大幅提高35%，而蘋果又是台積電最重要的客戶，蘋果訂單大到可以抵銷額外成本，且不僅3奈米製程，甚至將來先進製程蘋果都有可能是關鍵的首批客戶，之後良率再改善、產能增加還能再出售3奈米晶片，因此台積電先行吸收缺陷晶片成本的做法可想而知、尚屬合理。為此，蘋果和台積電都未回覆市場傳聞
同一時間，外媒引述德國商報報導，據德國政府消息人士透露，台積電會在今天舉行董事會，通過德國設廠案，其中德國政府將出資50億歐元。台積電先前曾說赴德國設廠主要是當地政府邀請，將聚焦生產28奈米特殊製程晶片，如果順利設廠，將是台積電在歐洲的首座晶圓廠。台積電ADR 7日小漲，來到96.35美元，而台積電今（8）日股價開低走低，早盤跌5元，來到553元，跌幅0.8%。