宣布參選總統？郭台銘今下午新書發表會 「近期將宣布重大消息」
鴻海創辦人郭台銘自角逐國民黨總統初選失利後，除不斷合體藍營地方要角，更不斷發表對國政看法，促獨立參選可能性遽增。在選舉漸邁向關鍵時刻，郭台銘更在近期推出《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》，並將在今（8）日下午3點，於台北誠品信義店舉行新書發表會，分享他一路走來的過往與經驗，向青年提供人生指引。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘昨晚訪美返台，他最近動作頻頻，昨在機場說，「有一段比較重要的，最近會找時間跟大家詳細報告」。是否會宣布參選總統，外界仍持續關注。
郭台銘在新書中分享30則近50年實務歷練的經驗集結與其父親的教誨，強調「不藏私，也不說教」可能源自於他的家族傳承，或將哲人智慧內化成自我心法，或是他的個人領悟，「不管出自於何處，它們都經過我的反覆實踐。」
此外，郭台銘還打趣說，在網路、社群軟體裡，許多年輕朋友會尊稱、戲稱他為「乾爹」、「乾爸」、「郭爸爸」，在工作與生活的種種行程裡，年輕人也常這樣喊她；面對此稱呼，每次總是有點害羞，但這應該也意味著，「我的人生經驗、我的創業精神，應當有那麼一點分量，能夠提供給年輕朋友一點參照與指引。」
郭台銘提到，這30則備忘錄，無關道德，也無關對錯，年輕朋友可以視為他的執念，也可以視為他的信仰，毫無疑問這些備忘錄貫穿他的一生。