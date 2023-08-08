邪惡角度？柯粉拍空姐熱舞「特寫鏡頭」挨批 許甫回放還原真相
民眾黨總統參選人柯文哲出席5日「北區姊妹台灣選哲之友會」，但活動中找來「空姐應援團」熱舞，遭外界評物化空服員且為性騷擾，事件延燒，民眾黨副秘書長許甫在臉書上發文表示，他沒有參加當天的活動，卻看到名嘴與論壇熱烈批評「柯粉直播主拍攝邪惡角度」、「什麼樣的政治人物就有什麼樣的支持者」等語，但當他回放當天影片時，卻發現直播者的鏡頭是天真可愛的孩子，讓他不禁表示「急欲貼上各種『情色』標籤的有心人，眼中卻只能見到扭曲的畫面。」
記者林莞茜／綜合報導
許甫指出，名嘴與論壇都在熱烈討論「柯粉直播主拍攝邪惡角度，刻意拍舞者底褲、什麼樣的政治人物就有什麼樣的支持者等等⋯」，讓他也回去看了當天這段影片，不過他才發現原來舞群當時跳的是花朵舞，而他眼光也一下就移到了畫面右下方（影片38分39秒處），有一個可愛的小妹妹，居然節拍、動作一點都不含糊。
許甫說，就在快1分鐘後，不曉得是直播主發現，還是旁人提醒，直播的鏡頭轉到右下方，鏡頭zoom in進去，想捕捉小妹妹比出開花的模樣「請看看他原本站的拍攝位置，就是舞台下最近中心舞者的C位」，許甫更表示，真的心存歹念做什麼不雅取鏡，不需要用簡陋設備，調到一個最遠的舞者。
許甫直言，當直播者鏡頭看到天真可愛的孩子，急欲貼上各種「情色」標籤的有心人，眼中卻只能見到扭曲的畫面。