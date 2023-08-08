陳志強酒駕代價曝！北院判處2月可易科罰金 今繳6萬「換免囚」
藝人陳志強日前在臉書上自曝，他在5月下旬某日晚間，於居酒屋喝完店家招待的生啤酒後，想說才離家1分鐘車程，沒想到機車才「起步5秒」就被攔下，酒測值達0.45mg/L超標，台北地院依公共危險罪，判陳志強徒刑2月，可易科罰金1天1千元，今（8）日傳喚到案執行，共計繳交6萬元。
記者林莞茜／綜合報導
陳志強說，當晚在接近晚上10點的時候，他騎摩托車經過距離住家車程不到1分鐘的居酒屋，入內點了炒烏龍，以及享用店家招待的生啤酒，但沒想到當下的他認為走路都能回家了，喝點啤酒沒關係啦，「就是這種心態，吃了個炒烏龍，也搞了個大烏龍！」陳志強離開店家後，熟練坐上摩托車、戴上安全帽，「起步不到5秒，警察騎著機車把我攔下來」。
陳志強對此反省指出「因為貪圖一時的方便，得到了教訓」，也希望透過貼文，除了要好好的記錄起來警惕自己之外，也藉由自己的錯誤提醒大家酒駕零容忍，千萬不要有僥倖的心態。
而針對此案，陳志強被依公共危險罪移送法辦，檢察官聲請簡易判決處刑，法官考量酒駕行為漠視公眾生命財產安全，誠屬不該，但陳志強犯後坦承犯行，態度尚屬非劣，且無前科，素行尚佳，並未因此肇事等情狀，判處徒刑2個月，且可以1天1千元代價易科罰金。