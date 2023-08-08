爬一層樓梯就喘　其實是心衰竭惹的禍

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亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄指出，患者到院前已經看過多家診所，主訴症狀都是咳嗽、呼吸會喘，由於藥物治療遲遲未改善，診所醫師遂建議轉診院內胸腔內科，經安排X光檢查後，赫然發現患者「心臟好大一顆」，連忙再會診心臟內科團隊複查，發現患者除嚴重下肢水腫外，且自述每天光是走路、爬樓梯就會喘，甚至睡覺都會喘到醒過來。
醫療團隊旋即安排抽血、心導管、心電圖及超音波等各項檢查，經排除血管阻塞後，影像結果顯示，原本應該是橢圓型般的心臟形狀，竟膨脹有如圓形籃球，心臟擴大比例估計增大一倍以上，尤其患者的「左心室射出分率」僅剩30左右，遠低於正常值50-60，心臟衰竭指數高達4800(正常值應低於125)，是十分典型的「收縮性心衰竭」疾病。
「阿信」表示，當醫師告知這類疾病不僅會影響運動、生活起居、睡眠等基本生活功能，嚴重者甚至會有猝死風險，讓他決定正視問題，配合醫師建議，接受非侵入性「體外反搏治療」(EECP)，當完成1/3療程時，就可以爬到住家四樓不會喘，全部療程完成後，每天可以跟親友騎單車20多公里，心臟衰竭指數降到680，心室射出分率也恢復正常，終於可以享受健康人生，重新找回生活樂趣。
王宇澄表示，「心臟衰竭」又被稱為「心臟無力」，致病原因與患者本身三高、遺傳、冠心症、心房顫動等諸多原因相關，造成心臟功能欠佳，無法正常循環血液，提供身體足夠的氧氣及養分，於是出現「累、喘、腫」等症狀，是一種難以徹底治癒的疾病，但又具有致死高風險，終生必須回診穩定服藥。
但王宇澄強調，藉由前述的「體外反搏治療」，有如是「按摩血管」，不僅風險相對較低，也可以讓心臟獲得休息，改善血管內皮細胞功能，降低血管發炎，促進心臟血管的新生，達到改善心血管的目的，但患者也需搭配醫師開立藥物，相信可以協助讓心臟沒力狀況逐漸改善。