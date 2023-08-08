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足球／梅西走了、內馬爾也不想留PSG　法媒爆料他想要回巴薩踢球

▲法國媒體《隊報》記者Damien Degorre和Hugo Delom報導，內馬爾已經親口告訴球團，他打算在轉會窗口結束前離開巴黎。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國媒體《隊報》記者Damien Degorre和Hugo Delom報導，內馬爾已經親口告訴球團，他打算在轉會窗口結束前離開巴黎。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

在好友梅西（Lionel Messi）走人之後，內馬爾（Neymar）如今也想離開混亂的巴黎聖日耳曼了。根據法國媒體《隊報》記者Damien Degorre和Hugo Delom報導，內馬爾已經親口告訴球團，他打算在轉會窗口結束前離開巴黎。

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今年夏天PSG內部十分混亂，先是梅西離隊前往美國，球隊和當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）之間的關係惡化，上演了一齣肥皂劇。目前看不到新賽季有任何突破成績的可能。

根據《隊報》的說法，在離開巴塞隆納6年之後，內馬爾似乎想要回家了，他和PSG的合約還剩下4年，年薪估計為3000萬歐元，但最近幾周他思考了很多東西，不想錯過在北美世界盃開始前的這3年的時間。

雖然內馬爾最想回到老東家巴薩，也有一些家鄉巴西的球隊找他，不過根據《每日郵報》報導，「藍軍」切爾西對他的追求行動最為熱烈，切爾西俱樂部方面已經開始和內馬爾的顧問團隊進行談判。

內馬爾在PSG過高的薪水讓很多俱樂部都對他卻步，但切爾西在英超的地位和財力可以為他提供一條出路。而且球隊現任主帥Mauricio Pochettino，過去曾在PSG和內馬爾合作過，對他很熟悉。

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