演藝圈好爸爸排行出爐！修杰楷奪冠　宥勝、黃子佼首跌10名外

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調查問及「您最欣賞國內哪些藝人爸爸」，冠軍由零負評爸爸「修杰楷」以34.7%拿下，其次是暖爸李李仁33.6%、帥氣爸爸林志穎27.8%、風采依舊的周杰倫26.9%以及近期聲量頗高的江宏傑23.7%拿下。
被肯定理由第一名是形象正面不鬧緋聞（36.8%），其次依序為花時間陪伴家人（35.7%）、負責任／有肩膀（33.6%）、經濟實力驚人（28.4%）以及表裡如一（26.5%）。
宥勝被爆性騷擾前同事、黃子佼被控誘拍少女不雅照並失控自殘，好男人形象一夕全毀，今年都首次跌出10名榜外。
另外，近來演藝圈多位形象良好的藝人接連翻車，日前也有網友在Dcard討論「演藝圈好好人先生還剩誰」，原PO認為修杰楷、李李仁是目前演藝圈中的好好先生，修杰楷常在鏡頭前談帶孩子的奶爸生活，並收服繼女Angel，老婆賈靜雯也常常PO文放閃，大讚老公不但可以一打二帶小孩旅行，還會煮飯，並支持她的戲劇工作，貼心程度破表。
李李仁與陶晶瑩結婚18年，是演藝圈裡的模範夫妻，陶晶瑩也時常分享夫妻婚姻生活，陶晶瑩曾自爆夫妻倆已經分房睡，因為李李仁呼聲太大，但夫妻感情並沒因此不好，兩人愛情長跑20多年，能相處至今，勢必用心經營。
1111人力銀行公關總監陳尹柔指出，在高呼性別平權的今時今日，依然脫離不了「男主外女主內」的思維框架，尤其在結婚生子後，「責任與壓力」隨之而來，職場爸爸身為家中經濟支柱，又要拼事業又要扮演稱職爸爸，身心承受的壓力並不低，要維持家庭和樂，唯有夫妻互相體諒包容，婚姻之路方能走得長久融洽。
對此，修杰楷回應 《NOWnews今日新聞》記者表示：「謝謝大家，這是一份很棒、很特別的禮物，希望今天所有父親們都快樂。」也表示對這個封號不會覺得有壓力，「順其自然，我會繼續肩負好身為父親的責任。」