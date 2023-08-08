越南人不吃狗肉了！首都一年倒閉300家　「世代之爭」引熱議

越南移工朝澳、歐洲發展！每個月存9萬　因這原因不考慮赴日求職

▲越南移工朝澳洲和歐洲發展，部份移工因日圓貶值而改變赴日意願。圖為越南河內街景。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南移工朝澳洲和歐洲發展，部份移工因日圓貶值而改變赴日意願。圖為越南河內街景。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

近幾年全球已開發國家都出現缺工潮，並積極爭取移工，越南作為移工輸出大國，原本日本成為越南移工的求職新選擇，然而日圓大貶加上物價水平高，部份移工改變赴日意願，並前往歐洲和澳洲發展，因這兩個地區祭出各種福利條件並放寬移民限制，讓越南移工增加前往工作的意願。

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越南快訊（VnExpress）》報導，澳洲為了吸引勞力，採取縮減申請工時、放寬人數和調薪的措施，將簽證申請手續從1年縮短至幾個月或數週，每年申請人數上限放寬至1500人。至於待遇方面，澳洲在疫情過後薪資便提高至55澳幣（約新台幣1160元），因此越南移工在澳洲每月最多能賺取高達1萬澳幣（約新台幣21萬975元）的收入。

一名越南移工Thanh在澳洲某處農場工作，他透露隨著愈來愈熟悉工作內容，扣除生活所需、交通費用和休閒開銷，現在他每個月能夠存下7千萬越南盾（約新台幣9.1萬元）。他認為照這存錢的速度，他半年內就能還清家人借給他的3億越南盾（約新台幣39.4萬元），並在3年後能存夠錢回越南買房。

另外，歐洲也是另一個移工的工作新選擇，30歲的越南移工涂先生原本在日本工作，但他表示近幾年日本物價上漲、日圓大貶，他最終離開日本，回越南後每天花8小時學習德語，考取B1德語檢定並成功申請3年職訓簽證後，便前往德國工作。如今他每週一天只需要工作5天、每天8小時；而他以前在日本，每天都要工作11至12小時，存的錢還比較少，來德國後薪資和福利明顯改善不少。

澳洲人力仲介表示，每天都會接到超過數百封的工人求職申請，主要來自越南和其他亞洲國家。在肉類食品加工廠擔任經理的越南籍移工南杜伊指出，澳洲在疫情過後非常缺乏家事工人，如今疫情獲得控制，澳洲政府正擴大招募移工，以彌補國內的勞動力短缺。

移往澳洲和歐洲的移工們接受越南媒體採訪時都紛紛表示，即便最後沒有取得該地的永久居留權，回國後依然能運用所學的技能和學習的語言，作為謀生技術，並用在外國工作而存到的錢買房，他們認為是一舉數得的工作選擇。

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