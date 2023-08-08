越南移工朝澳、歐洲發展！每個月存9萬　因這原因不考慮赴日求職

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一名越南移工Thanh在澳洲某處農場工作，他透露隨著愈來愈熟悉工作內容，扣除生活所需、交通費用和休閒開銷，現在他每個月能夠存下7千萬越南盾（約新台幣9.1萬元）。他認為照這存錢的速度，他半年內就能還清家人借給他的3億越南盾（約新台幣39.4萬元），並在3年後能存夠錢回越南買房。
另外，歐洲也是另一個移工的工作新選擇，30歲的越南移工涂先生原本在日本工作，但他表示近幾年日本物價上漲、日圓大貶，他最終離開日本，回越南後每天花8小時學習德語，考取B1德語檢定並成功申請3年職訓簽證後，便前往德國工作。如今他每週一天只需要工作5天、每天8小時；而他以前在日本，每天都要工作11至12小時，存的錢還比較少，來德國後薪資和福利明顯改善不少。
澳洲人力仲介表示，每天都會接到超過數百封的工人求職申請，主要來自越南和其他亞洲國家。在肉類食品加工廠擔任經理的越南籍移工南杜伊指出，澳洲在疫情過後非常缺乏家事工人，如今疫情獲得控制，澳洲政府正擴大招募移工，以彌補國內的勞動力短缺。
移往澳洲和歐洲的移工們接受越南媒體採訪時都紛紛表示，即便最後沒有取得該地的永久居留權，回國後依然能運用所學的技能和學習的語言，作為謀生技術，並用在外國工作而存到的錢買房，他們認為是一舉數得的工作選擇。