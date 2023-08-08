曝蔡政府「7000億債務不見了」！王鴻薇質疑財政部：是不是藏債？
總統蔡英文日前提及前瞻計畫，為台灣這幾年發展打下扎實基礎強調「沒有債留子孫」，引發在野黨批評聲浪。財政部也火速聲明，蔡政府執政7年僅舉債4350億元，低於前總統陳水扁及馬英九政府，沒有債留子孫。不過，國民黨立委王鴻薇則質疑，該數字與財政部今年6月財政統計月報有差異，差距金額達到7000億，他質疑財政部為替蔡英文擦脂抹粉，是不是在藏債？
記者翁子竣／台北報導
王鴻薇指出，蔡英文辯護「沒有債留子孫」，財政部緊急上來救火，解釋蔡英文長期債務成長只有4千多億，所以蔡英文沒有債留子孫，堅稱112年7月底止累計長期債務為5兆8338億。
然而，王鴻薇質疑，財政部自己的網站上「財政統計月報」不是這個數字，「太神奇了，大筆一揮就把7000億的債務給解決掉了」。他提到，今年6月底財政統計月報最新數字，各級政府債務未償餘額6兆5千億，全都是1年以上非自償性債務，也就是長期債務，「財政部為了替蔡總統擦脂抹粉，是不是在藏債？」
王鴻薇說，根據去年8月25日行政院主計總處新聞稿，明確地指出112年度累計債務未償餘額6兆6千億；他不解說，怎麼過了一年，債務餘額竟然少掉8000億，無論哪個版本資料，都跟財政部8月6日新聞稿差了7000、8000億，這到底是什麼乾坤大挪移？
王鴻薇強調，去年他就揭露過，民進黨政府執政6年稅收累計超徵1.1兆元，才讓蔡政府勉勉強強還給大家6000元，如今還公然藏債，蔡英文的財政不提還好，一提就經不起考驗，還要拉財政部為你陪葬，要引用前新竹市長林智堅名言，「是非可以這樣顛倒嗎？」