8/8父親節迎「立秋節氣」！天氣乾熱好發3類疾病：亂吃小心便秘
今（8）日除了是值得留念的父親節，也是1年24節氣中的第13個、秋季的第1個節氣「立秋」，扶原中醫診所醫師陳櫂瑔指出，立秋後，涼爽的溫度將取代炎熱的天氣型態，但夏季熱氣消散和氣溫降低都還需要一些時間，所以常常是「早晚寒涼，中午炎熱」。如果這個時候不多注意飲食和作息，身體就很容易出現狀況。
記者張志浩/綜合報導
陳櫂瑔表示，立秋過去意味著秋天的開始，但台灣的初秋與夏末的氣溫相差不大，此時受季風影響，空氣濕度降低，連帶加速水分流失，首當其衝的就是皮膚、呼吸道、大腸，如皮膚乾癢、龜裂、異位性皮膚炎，或是口唇乾燥、支氣管發炎等症容易復發。
此外，以中醫角度來說，肺與大腸的運行密切相關，肺若出現症狀，也會隨之影響大腸的運作，進而產生便秘情況。面對天氣晴朗、少雨乾燥的氣候特性，皮膚、呼吸道的滋潤保濕是最重要的課題，尤其是習慣熬夜，容易上火的人更是要格外注意。
陳櫂瑔說明，秋季對應肺臟，容易受「燥邪」影響，損耗人體津液，使全身皮膚、黏膜呈現缺水的狀態，飲食方面除了以當令的蔬果為主，如菱角、蓮藕、白菜、柚子、梨子等都是不錯選擇，也可以多攝取一些「養陰潤燥」的食材，像是秋葵、銀耳、山藥、百合等。
陳櫂瑔補充，秋天自然界萬物成熟並漸漸收斂，飲食上也盡量少用辛香發散的食物，如生薑、洋蔥、蒜、韭菜、茴香、辣椒等；過燥的藥膳食補如燒酒雞、羊肉爐、麻油雞等容易化燥上火，加重秋天燥氣對人體的影響。此外，早睡可以順應陽氣的收斂，早起可以讓肺氣得以舒展，秋季適當早起，還可減少血栓形成的機會。