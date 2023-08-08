升值僅1天行情？美聯準會暗示升息 新台幣早盤貶快1角靠向31.8元
美國聯準會 (Fed) 官員放話，考量到通膨偏高且勞動力市場依舊吃緊，可能會進一步升息，加上新通膨數據公布在即，美元指數和美國10年期公債殖利率微幅上漲，亞洲主要貨幣兌美元再跌，台北股、匯市今（8）日早盤也同步走跌，其中新台幣貶快1角破31.7元，進一步向31.8元靠攏 。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會理事鮑曼暗示可能需要進一步升息，以抑制通膨，市場也靜待本周美國公布通膨數據消費者物價指數（CPI），若低於預期，可能會改變聯準會「鷹」派升息立場，目前美元指數略微上漲，來到102.31附近，亞洲主要貨幣兌美元則轉弱。
亞洲主要貨幣兌美元今日早盤回貶，其中韓元貶至1313.90兌1美元，日圓兌美元也回貶至143.31附近，人民幣中間價也下調至7.1565兌1美元，離岸人民幣兌美元貶破7.2價位，來到7.2234元附近。
至於新台幣兌美元昨日收升，但也只有1日行情，今日早盤新台幣兌美元以31.69元、貶值2分開出，在亞幣回貶及台股走跌之下，新台幣也貶破31.7元，一度來到31.765元，貶值9.5分，目前在31.75元震盪整理。