狗界奢華婚禮！印尼狗主人豪擲42萬 挨批：比人的婚禮還貴
有錢人家的毛小孩，日子過得可能比尋常百姓家的人類都要好。印尼兩名有錢婦人為了讓各自飼養的阿拉斯加雪橇犬（Alaskan Malamute）「成婚」，斥資近2億印尼盾（約等同於新台幣42萬元）舉辦婚禮，比當地部份平民百姓的婚禮還貴，引起各界撻伐，最終兩名飼主被逼迫開記者會道歉。
國際中心賴正琳／綜合報導
印尼首都雅加達（Jakarta）一家知名購物中心近期舉行一場奢華婚禮，主角竟是2隻阿拉斯加雪橇犬，分別是名為Jojo的公犬和Luna的母犬。這場婚禮不但有婚紗照、樂團表演、燈光與音效團隊、證婚儀式和中西式雙套禮服，還有宴請人類和狗狗賓客，除了人類吃的婚禮蛋糕，還有狗狗吃的多層結婚蛋糕，並且特製狗狗能吃的肉類食品，比部份尋常百姓的婚禮都要豪華，引起當地人抗議他們太炫富。
由於印尼的貧富差距非常大，有的百姓沒錢辦婚禮，有的百姓只能辦簡陋的婚禮，然而這2隻狗狗的婚禮極盡奢華，讓網友們非常憤慨，紛紛批評他們炫富。最終兩名婦人不敵輿論壓力，在近期出面表示，其實Jojo和Luna在今年5月已辦了西式訂婚典禮，之所以在7月底舉辦傳統結婚儀式，是為了宣揚爪哇的傳統文化，讓外國人也能認識印尼傳統婚禮。
然而，Luna的主人拉特納薩里（Indira Ratnasari）受僱於印尼總統辦公室，印尼總統佐科威（Joko Widodo）在3月才提醒過公職人員不要炫富，因為當地貧富差距懸殊，不要造成百姓的觀感不佳。因此最終拉特納薩里只得召開記者會，向外界致歉，對「看到此事而引起自身不舒服」的印尼民眾道歉。