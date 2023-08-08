父親節特輯／Curry的三分球遺傳自老爸　Dell Curry當年多出色？

我是廣告 請繼續往下閱讀
Dell Curry當年有多棒？Curry的投籃能力遺傳自他？
Dell生涯都是扮演純射手定位，這項技能讓他在那個三分球還沒有如今那麼被重視的聯盟中待了16年。1986年他在NBA選秀大會上，以首輪第15順位被爵士隊選中，一年後被交易到騎士隊。他在1988年的因為擴隊而進行的擴充選秀中沒有被母隊列入保護名單中，夏洛特黃蜂隊以第一順位選中了他。
在黃蜂隊效力了10個賽季後，Dell高掛球鞋。他生涯在1083場比賽中只先發了99場，主要擔任第六人工作。其生涯三分球命中率為40.2%，不如兒子Steph的42.8%或Seth的43.5%，但他是90年代最好的三分射手之一。1998-89賽季，他甚至以47.6%的三分球命中率領跑全聯盟。
Del職業生涯的一大成就是在1993-94賽季獲得年度最佳第六人獎。 那一年他打滿了全部82場比賽，場均得到職業生涯最高的16.4分。在其職業生涯結束時，以9839的總分成為了黃蜂隊隊史上的得分王（之後被Kemba Walker超越）。總計為球隊出戰的701場比賽也是隊史第一。
Curry從小就在NBA球場出沒 與父親和弟弟宛若「NBA皇族」
金州勇士總教練Steve Kerr曾莞爾的說Curry一家宛如「NBA中的皇室成員」，父親和兩個兒子都在聯盟中取得了一些成就，而且都是以精湛的射術聞名。
Curry和弟弟Seth在小時候曾經被父親Dell帶到球場、甚至是全明星賽上，他們和其他球員嬉鬧以及在場上投球的萌樣也被一些影片給記錄下來。
多年以後，Curry在勇士書寫了屬於自己的NBA故事，作為球隊核心拿下4冠建立「勇士王朝」，在過去受訪時，他多次提到父親對於自己的啟發和指導，很感謝其開啟了自己的籃球路。
在2022年他率隊登頂、並獲得FMVP。在封王第6戰大致底定時，他也和老爸緊緊相擁，父子情讓人動容。