T1／PLG鋼鐵人不續留　藍少甫轉戰另一職籃聯盟、加盟臺中太陽

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總經理汪蔚傑表示：「他是屬於教練團給他機會、給他足夠上場時間就會立即給予球隊反饋的球員，並且藍少甫有很多貢獻度並不是從數據上看得到的，最重要的是面對每天訓練和比賽態度是非常認真和投入的球員，看到他總會與拚勁、正能量與積極聯想在一起，身體素質也夠好，經過兩年職業球賽的鍛鍊3分球命中率也越來越理想，26歲還很年輕還有許多進步的空間，希望新賽季可以打出更好的球風。」
現年26歲，出身於屏東內埔的藍少甫，麟洛國中畢業後便北上就讀，大學期間效力於國立體育大學，主打前鋒、中鋒位置，由於強悍的球風這幾年也獲得國家隊的肯定，包括2018年亞洲冠軍杯資格賽、2020年「molten台灣超級籃球挑戰賽」中華白代表隊、2021年亞洲盃資格賽中華男籃代表隊、2023年瓊斯盃中華白代表隊，經歷過這些年國際賽事洗禮，相信這些都是藍少甫成長的養份。
新賽季加入台中太陽隊的藍少甫表示：「很開心加入台中太陽我會盡我最大的努力來幫助球隊拿下勝利，球隊當中有許多熟悉的前輩包括總教練塔克老師和控球後衛彭俊諺，這都會讓我更快融入台中太陽隊的體系，並且教練團都有開始與我溝通之後在球隊的定位，幾次溝通之後幫助我非常多，不過目前我要先準備下週瓊斯盃的比賽幫助中華白隊贏球。」