特企／全家隨買跨店取週年慶　超殺三大優惠、抽萬元儲值金

我是廣告 請繼續往下閱讀
在這次的週年慶中，全家隨買跨店取將以「優惠三重奏」為主軸，以豐富多樣的優惠活動成為焦點，讓人熱切期待。
第一重「滿額抽萬元，單筆滿300元抽萬元Fami錢包儲值金」的大抽獎活動。只要在活動期間下載全家App，使用「隨買跨店取」功能，單筆消費滿300元，就有機會參加這場刺激的慶典。幸運抽中的顧客將獲得萬元Fami錢包儲值金，這不僅讓您大派好手，還能一次性體驗更多美食樂趣！
第二重，對於喜愛咖啡茶飲的您，「兌杯樂集章趣」絕對是這次週年慶的必參項目。活動期間，只要於「隨買跨店取」我的商品，兌換指定杯裝飲品「Let's Café/私品茶/酷繽沙系列」，即可獲得1個章，集滿10章就可以免費換一杯飲品。集章越多，享受的好康也就越多，最高可獲得單品拿鐵（大杯）。一起呼朋引伴來全家兌換，喝愈多享越多喔!
第三重，「天天享優惠，百樣商品5折起」更是整個週年慶的重頭戲之一。在這個瘋狂優惠的日子裡，隨買跨店取將提供豐富的選擇、優越的價格，絕對是買到賺到的優惠。除了天天優惠外，還為顧客們準備了更多驚喜優惠活動，讓您在這個特別的夏日盡情享受購物樂趣。
週週優惠讓您滿載而歸！每週三，隨買跨店取週年慶推出限量5折起的超殺商品，限量限時優惠絕對要手刀參與，搶優惠。週末五六日更是固定推出家庭號牛奶優惠，讓您與家人共度美好的週末時光。更有樂天女孩李多慧應援的全家康康5，最低5折起，精選商品隨買跨店取同步販賣，讓人每週都期待！
除此之外，全家隨買跨店取會員日活動，每月1次限定優惠等著您！
特別優惠日程
每月1號全盈會員日：特濃拿鐵／特濃美式同品項買3送3，限每位會員1組。Let's Café為你準備絕佳的咖啡體驗！
每月1號金飯日：享受指定大飯糰，價格63折起！韓式大飯糰和精典範圍將伴你元氣度過每一天！
每月1到7號全家與你一起吃早餐：豐盛早餐組合優惠等你來品嚐！超值早餐組79折，用美味的早餐開啟新的一天！
每月8到10號，私品茶喝茶8：期間指定品項買2送1，讓您滿載而歸，一起來品味私房茶的美味！
每月17號全家健康日：指定保健品5折起，呵護您的健康，讓精氣神穩固隨時！
每月31號uno pasta日：獨家調配指定品項79折起，讓您享受獨一無二的義式風味料理！
活動資訊
活動時間：112年7月26日至112年8月22日
線上活動：下載全家APP >> 首頁點選「隨買跨店取」
隨買跨店取活動頁