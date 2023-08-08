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中國民運人士王丹遭控#MeToo性侵未遂　移轉桃園地檢署偵辦

▲李男指控王丹強制性交未遂，6月7日遞狀告發王丹（圖／NOWnews資料照，記者朱永強攝，2023.06.07）
▲李男指控王丹強制性交未遂，6月7日遞狀告發王丹（圖／NOWnews資料照，記者朱永強攝，2023.06.07）

記者潘千詩／台北報導

中國民運人士王丹日前遭李姓男子控訴，涉於9年前在美國飯店對他性騷擾，王丹發文駁斥還揚言歡迎提告，李男因此向台北地檢署具狀控告王丹涉嫌強制性交未遂。據了解，檢察官考量王丹的住居所在桃園，已向高檢署聲請移轉管轄，改由桃園地檢署偵辦。

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出面控訴的李姓男子曾任台北市議員林亮君的助理，6月初他出面控訴，2014年間，當時自己19歲，受王丹邀約前往美國，在抵達紐約飯店後，遭王丹從身後用力環抱、強吻，甚至將他推到床上，王丹還試圖解開衣褲，他情急之下推開王丹並表示剛開完刀，請王丹不要這樣，王丹才收手，但王丹卻持續跟他暗示發生關係。

李男要求王丹6月6日前道歉否則將帶證據提告，但王丹駁斥性騷指控，認為恐怕有政治力操作，還稱「歡迎提告」。李男7日到北檢遞狀，控告王丹涉嫌強制性交未遂，為台灣#MeToo運動首起提告案。

對此，王丹曾在臉書回應，「接下來就是坦誠面對司法檢視，我不會有任何逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相」。李男則說全案進入司法程序，希望王丹面對自己做過的事。

▲ 王丹捲入性騷風暴。翻攝王丹臉書
▲中國民運人士王丹捲入性騷風暴（圖／翻攝王丹臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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