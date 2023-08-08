中國民運人士王丹遭控#MeToo性侵未遂 移轉桃園地檢署偵辦
中國民運人士王丹日前遭李姓男子控訴，涉於9年前在美國飯店對他性騷擾，王丹發文駁斥還揚言歡迎提告，李男因此向台北地檢署具狀控告王丹涉嫌強制性交未遂。據了解，檢察官考量王丹的住居所在桃園，已向高檢署聲請移轉管轄，改由桃園地檢署偵辦。
記者潘千詩／台北報導
出面控訴的李姓男子曾任台北市議員林亮君的助理，6月初他出面控訴，2014年間，當時自己19歲，受王丹邀約前往美國，在抵達紐約飯店後，遭王丹從身後用力環抱、強吻，甚至將他推到床上，王丹還試圖解開衣褲，他情急之下推開王丹並表示剛開完刀，請王丹不要這樣，王丹才收手，但王丹卻持續跟他暗示發生關係。
李男要求王丹6月6日前道歉否則將帶證據提告，但王丹駁斥性騷指控，認為恐怕有政治力操作，還稱「歡迎提告」。李男7日到北檢遞狀，控告王丹涉嫌強制性交未遂，為台灣#MeToo運動首起提告案。
對此，王丹曾在臉書回應，「接下來就是坦誠面對司法檢視，我不會有任何逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相」。李男則說全案進入司法程序，希望王丹面對自己做過的事。
※【NOWnews 今日新聞
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