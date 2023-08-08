父親節特輯／NBA球星分享當爸心情　在球員與父親身份取得平衡

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曼菲斯灰熊隊後衛Desmond Bane去年6月迎來了他的第一個兒子Armani Jordan Bane ，這也讓他的生活變得更好，上個賽季， Desmond Bane在各項數據上都取得生涯新高，場均21.5分、籃板5.0個、助攻4.4次和投籃命中率47.9%，顯示出他在球員和父親的身分中取得平衡。
對於兒子出生 Bane開心的說，當兒子想試著認出我、對我微笑時，一切彷彿都變得美好。
Desmond Bane 前隊友Dillon Brooks 說，我曾經也是一個玩咖，直到我的女兒出生之後。他也說，當女兒出生後，讓他意識到什麼是才是優先事項，也讓他成為一個更好的男人。
「無論比賽打得如何，只要回家看到他的微笑，一切都變得值得。」賽爾提克後衛Derrick White說道，去醫院第一次看到他，我很害怕，但當我抱著他，一切都變了，有了兒子之後，看事情的觀點變了，也加強了我跟家庭的聯繫。
亞特蘭大老鷹隊後衛Dejounte Murray直到現在還會笑著回憶起當初2017年他第一個女兒 Riley 出生時的場景。
因為自己童年時缺少父母親的陪伴，Murray不想讓自己的孩子也經歷這種童年，因此他常常花時間孩子。他說，對他來說，這是我的傷疤，我會確保我的小孩不會經歷這種童年。
NBA球星們在成為父親之後，必須在球場與家庭之間取得平衡，不僅要花時間陪孩子們，也要在球場上取得好成績，對於這些「新手父親」來說，小孩的出生是一種「甜蜜的負擔」，但能夠看著自己的小孩平安長大，何嘗不是一件最幸福的事。