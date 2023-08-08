郭台銘下午預告有重大事情宣布 朱立倫：相信不會成為分裂助力
民眾黨的謝立功退選基隆立委，國民黨主席朱立倫今（8）日到基隆輔選國民黨立委參選人林沛祥時，被問及基隆是否會變成藍白合的示範區，朱立倫說，國民黨團結一切力量、朋友，在基隆就是很好的示範，其實在台灣各地也都是盡量爭取到最多的席次；至於彰化縣議長謝典林稱自己是支持郭柯合作，不會支持郭台銘獨立參選，朱立倫說，大家有識之士都很清楚，只要在野分裂就是讓賴清德躺著選，讓民進黨放鞭炮，主流民意無法接受。
記者余祥／台北報導
媒體詢問，基隆是否是藍白合示範區？朱立倫說，基隆市長謝國樑上任這半年多來表現獲得市民的肯定，國民黨就是團結一切可以團結的力量，爭取一切可以爭取的朋友，「基隆就是一個很好的一個示範，」其實在台灣各地，也都是盡量做到爭取最多的席次，不要造成親痛仇快；林沛祥在基層的服務深耕，已經獲得大家的肯定，不只國民黨，還有一些無黨籍、非民進黨的朋友，都對他肯定跟支持，相信一定可以在基隆勝選。
至於謝典林日前退出國民黨，但他上午受訪表示他其實是支持郭柯合作，若郭台銘獨立參選則不支持，朱立倫說，他們一再呼籲，要團結所有團結的力量，絕對不要做任何親痛仇快的事情，在這個過程當中，大家就是大局為重，放下小我，總統參選人侯友宜、立委參選人大家都是以這個為最高的目標。
鴻海創辦人郭台銘昨天返台，今天下午有新書發表會，還預告說會有重大的事情宣布，國民黨現在這邊是不是只能夠等他可能獨立參選？朱立倫說，國民黨在全台各地都在團結所有的力量，也透過各種的力量，去影響大家的共同的決定。這個過程當中，現在大家的共識越來越清楚，就是任何分裂，只是讓民進黨躺著選，大家都不能接受，所以在這種情況之下，大家都會成為團結的助力，絕對不會成為分裂的助力。