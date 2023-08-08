演藝圈父女檔！李㼈女兒被封最美星二代　吳姍儒攜爸奪金鐘創歷史

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吳宗憲與吳姍儒（Sandy）是著名演藝圈的父女檔，Sandy最初靠著主持《Yahoo娛樂爆》，進入演藝圈，2016年和爸爸一起主持節目《小明星大跟班》知名度大開，收視率叫好又叫座，並獲得第51屆電視金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，是有史以來第一對共同獲得金鐘的父女檔，父女倆在節目上默契十足，吳宗憲在主持中還會不時牽起寶貝女兒的手，父女好感情人盡皆知。
李㼈的女兒李紫嫣今年即將20歲，小時候常跟著媽媽熊家婕上綜藝節目，長大後模樣亭亭玉立，被封為「最美星二代」，2020年以女團「PER6IX」出道，近日更參加選秀節目《未來少女》打響知名度。關係相當親密的父女倆，也曾一起上節目，李紫嫣表示，每次和爸爸一起上節目都是種學習，都很快樂。身為女兒控的李㼈，則是在旁邊直呼「快說妳愛爸爸！」可見父女倆的好感情，不愧是老婆認證的「女兒控。」
胡瓜和小禎也是演藝圈經典父女檔，小禎跟著爸爸腳步踏入演藝圈，至今主持過不少節目，小禎曾受訪時提到，剛進演藝圈時沒自信，總認為「我是胡瓜的女兒這個工作才會找上門」，後來她才意識到，其實是太愛爸爸了，所以太想在他面前證明自己可以。小禎說過，小時候胡瓜事業繁忙，常常不在她身邊陪伴，關係沒那麼親，隨著時間增長，小禎當了媽媽、爸爸逐漸老去，加上在同個工作圈，父女倆距離才變得接近。
檢場和李翊君的愛女王敏淳，2017年靠著演出戲劇出道，去年更挑戰八點檔，壓力暴增，她受訪時提到曾找爸爸檢場哭訴「我不想去了」，老爸沒安慰反而冷靜講道理，檢場身為硬底子演員，王敏淳周遭的人曾問她為何不請教爸爸演戲，她說檢場不會直接教她怎麼演，而是要她多觀察人。檢場夫妻倆深知這行業辛苦，本想勸退女兒，但知道她真的有興趣，也給女兒很大的空間，尊重她的決定。