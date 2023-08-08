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演藝圈父女檔！李㼈女兒被封最美星二代　吳姍儒攜爸奪金鐘創歷史

▲胡瓜（左起）、吳宗憲、李㼈、檢場的女兒都進入演藝圈，在主持、戲劇等各方面闖出一片天，吳姍儒還因和爸爸主持奪下金鐘獎。（圖 / 臉書）
▲胡瓜（左起）、吳宗憲、李㼈、檢場的女兒都進入演藝圈，在主持、戲劇等各方面闖出一片天，吳姍儒還因和爸爸主持奪下金鐘獎。（圖 / 臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

今（8）日是父親節，有不少星二代跟隨爸爸的腳步，進入演藝圈闖盪，父女倆的好感情在鏡頭前一覽無遺。《NOWnews今日新聞》盤點演藝圈感情好的父女檔，其中吳姍儒還和爸爸一同工作，並奪得金鐘獎，繼承爸爸的衣缽。

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吳宗憲與吳姍儒（Sandy）是著名演藝圈的父女檔，Sandy最初靠著主持《Yahoo娛樂爆》，進入演藝圈，2016年和爸爸一起主持節目《小明星大跟班》知名度大開，收視率叫好又叫座，並獲得第51屆電視金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，是有史以來第一對共同獲得金鐘的父女檔，父女倆在節目上默契十足，吳宗憲在主持中還會不時牽起寶貝女兒的手，父女好感情人盡皆知。

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▲吳姍儒（左）和吳宗憲不但感情好，還一起主持節目，獲得高度評價。（圖 / 資料照）
李㼈的女兒李紫嫣今年即將20歲，小時候常跟著媽媽熊家婕上綜藝節目，長大後模樣亭亭玉立，被封為「最美星二代」，2020年以女團「PER6IX」出道，近日更參加選秀節目《未來少女》打響知名度。關係相當親密的父女倆，也曾一起上節目，李紫嫣表示，每次和爸爸一起上節目都是種學習，都很快樂。身為女兒控的李㼈，則是在旁邊直呼「快說妳愛爸爸！」可見父女倆的好感情，不愧是老婆認證的「女兒控。」

▲李紫嫣和李鑼感情好。（圖 / 李鑼臉書）
▲李紫嫣（左）和李㼈感情好。（圖 / 李㼈臉書）
胡瓜和小禎也是演藝圈經典父女檔，小禎跟著爸爸腳步踏入演藝圈，至今主持過不少節目，小禎曾受訪時提到，剛進演藝圈時沒自信，總認為「我是胡瓜的女兒這個工作才會找上門」，後來她才意識到，其實是太愛爸爸了，所以太想在他面前證明自己可以。小禎說過，小時候胡瓜事業繁忙，常常不在她身邊陪伴，關係沒那麼親，隨著時間增長，小禎當了媽媽、爸爸逐漸老去，加上在同個工作圈，父女倆距離才變得接近。

▲胡瓜（左）爆料兒子胡釋安（右）情史，中為小禎。（圖／Vogue提供）
▲胡瓜（中）女兒小禎（左）、兒子胡釋安，都跟隨父親腳步踏入演藝圈。（圖／Vogue提供）
檢場和李翊君的愛女王敏淳，2017年靠著演出戲劇出道，去年更挑戰八點檔，壓力暴增，她受訪時提到曾找爸爸檢場哭訴「我不想去了」，老爸沒安慰反而冷靜講道理，檢場身為硬底子演員，王敏淳周遭的人曾問她為何不請教爸爸演戲，她說檢場不會直接教她怎麼演，而是要她多觀察人。檢場夫妻倆深知這行業辛苦，本想勸退女兒，但知道她真的有興趣，也給女兒很大的空間，尊重她的決定。

▲王敏淳是檢場和李翊君的女兒。（圖 / 王敏淳臉書）
▲王敏淳是檢場和李翊君的女兒。（圖 / 王敏淳臉書）

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