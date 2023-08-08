父子接連坐牢！陳致中獄中寄信給爸爸 嘆：不一樣的父親節禮物
前高雄市議員、前總統陳水扁之子陳致中因涉入龍潭購地案、南港展覽館案，被依洗錢罪判一年徒刑入獄，又到一年父親節，陳致中回憶父親陳水扁作政治黑牢的過去，他也將此景投射到現在的他身上，過去父親節是他寄信給牢中的父親，今年卻是他從獄中寫信給爸爸，「不一樣的父親節禮物，父與子的思念，懂得而疼惜」。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳致中說，記得小的時候，爸爸因蓬萊島案坐政治黑牢，他親手作一張父親節卡片，貼好郵票，寄到獄中，現在長大了，今年的父親節卻是他從獄中寫信給爸爸，映照這頁信紙的月光當年或也映照那張卡片，「不一樣的父親節禮物，父與子的思念，懂得而疼惜」。
陳致中表示，回憶1997年夏天，考完大學聯考，爸爸實現諾言，帶他去美國參觀「甘迺迪總統紀念圖書館」，一圓夢想，JFK的就職演說詞「在希望中歡欣鼓舞，在磨難中保持耐心」依舊深刻悠長，這是迄今父子倆唯一一次單獨遠遊，昔日情景歷歷在目，「不一樣的父親節禮物，父與子的約定，溫柔而堅定」。
陳指中指出，眼見不公不義，豈可獨善其身，要問他們能為台灣做什麼，兩代為此走上政治不歸路，無論多麼辛苦，必須勇敢面對，他們不願意和其他任何人或任何年代交換位置，不一樣的父親節禮物，父與子的選擇，磨難而承擔。
陳致中也說，這陣子讀大仲馬「基督山恩仇記」，故事跌飛起伏，基督山伯爵言「人類的全部智慧就包含在這五個字裡面：等待和希望」，自忍耐昇華為等待，由絕境迴旋為希望，小說中冤抑終得平反，正義能夠伸張，未知現實世界？「不一樣的父親節禮物，父與子的歌唱，等待而希望」。