前日相麻生太郎訪台喊話：要有打仗的心理準備　建「嚇阻」3前提

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麻生太郎提到，台灣對日本而言，是共享民主、自由、人權、法制等基本價值觀，以及在經濟領域中極為重要的夥伴與友人。台灣對於印太地區而言，是不可或缺的朋友，而且是非常有力量的夥伴。
麻生太郎說，台海的穩定局勢已經成為國際共識，在日美兩國元首高峰會、G7峰會等國際重要會議中，都將台海穩定納入聲明，而對於日本來說很重要的是，包括在台灣海峽內的地區，都不能有戰爭發生。他提到，這必須建立在3點前提：必須要有嚇阻能力，並且執行嚇阻力量的能力與意志，更要獲得全國人民的信任，並讓對手知道上述前提。
麻生太郎舉例1982年4月到6月間，英國和阿根廷為爭奪福克蘭群島的主權，發生的福克蘭戰爭，當時英國已經有航母艦隊，但並沒有充分嚇阻阿根廷，所以在爆發戰爭後，仍犧牲了許多英國士兵才獲勝；此外，伊朗伊拉克戰爭、匈牙利內亂等，很多戰爭都是這樣發生的。
麻生太郎說，從烏克蘭戰爭中可以看到，我們完全不得而知什麼時候會有用武力片面改變現狀的事情發生；也不可否認，也許在不久的將來，這樣嚴重的事態會在印太地區、東亞發生。
麻生太郎表示，台灣、日本、美國等有志一同的國家必須覺醒，發揮強大的嚇阻能力，更「要有這樣的覺悟」，必須要有打仗的心理準備，而不是只有防衛的力量就可以，要有「萬一的時候我們會動用武力防守台灣」、「為了維護台海安全我們有可能動用武力」的意志力，並明確地讓對手知道，此外，作為一個維護印太和平穩定國際秩序的國家，跟台灣有緊密關係的日本，也必須向中國發出這樣的訊息、率先向國際表明此態度。
麻生表示，在現在的岸田政府任內「不會改變」。他也提及日本去年提出發表《國家安全保障戰略》等「安保三文件」，並逐步推動修法，讓日本加強在太空、網路、電磁波、陸海空應對能力等領域，另外也在5年內，將國防預算提升到43兆日圓的規模，將佔日本GDP的2%，和北約的標準差不多。
而除了增加軍備，麻生也提到各國應該成立強化面對經濟脅迫的平台，並在其中加強合作，其中最重要的就是CPTPP，而支持台灣加入CPTPP也是日本一貫的立場。麻生也提到台灣在面對新冠疫情做得很好，他給予相當高的評價，他認為世界衛生組織（WHO）應該讓台灣加入，台灣可以在組織 扮演重要的角色。
麻生最後強調，台灣要有防衛自己主權和維護繁榮的方式，台灣人民也要有守護台灣的堅決意志，希望明年總統大選後，新的領導人能繼續與日本在內等共享普世價值的國家合作，共同面對外界挑戰和壓力。