SEVENTEEN Joshua死會了？被爆熱戀女模3年 「情侶痕跡」全曝光
南韓天團SEVENTEEN 27歲韓裔美籍成員Joshua（洪知秀）昨（7）日傳出與一名模特兒正在交往中，戀人關係已經持續3年，爆料的網友挖出兩人穿戴相同行頭，使用同款商品，Joshua還疑似出席女方慶生派對，共度聖誕節，引發粉絲關注。
記者楊穎軒／綜合報導
韓國論壇、X（舊名推特）熱烈討論Joshua死會的八卦，對象是一位廣告女模，網友PO出Joshua過去2、3年和女生穿情侶裝，配戴類似飾品和同系列手機殼的照片，雙方都在同一地點拍照，也公開一段女方慶生的影片，片中的笑聲被懷疑出自Joshua本人，此外，女模在聖誕節分享的照片，紅酒杯倒映神似Joshua男性的臉，以及兩人IG大頭貼皆選放小時候的舊照，另SEVENTEEN於日本開演唱會時，女生人恰好在日本。
不過一派粉絲認為，有可能女模本身是Joshua的鐵粉，跟著偶像買同樣的物品，追隨相同的行為，也有人指出女方生日是12月11日，但當天Joshua正在忙「BE THE SUN」世界巡演，幫女友過生日的可能性不高，目前Joshua被爆戀愛的消息處於粉絲臆測階段，當事人都沒有對此事作出回應。