郭台銘不放棄併購民眾黨？柯文哲823不去金門、將告知郭營選到底
鴻海集團創辦人8月23日將前往金門，外傳有可能在當天宣布參選消息。柯文哲競選辦公室今（8）日表示，柯文哲8月23日前往金門的行程未定，而是以自己的方式紀念823砲戰，而民眾黨提名柯文哲參選總統將會堅持參選到底。
記者呂炯昌／台北報導
媒體報導，柯文哲至今仍不放棄「併購」民眾黨，柯文哲8月23日將不會前往金門與郭台銘會面，並將向郭辦重申「選到底」。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今日表示，柯文哲代表民眾黨參選決心是毫無懸念，之前立委陳玉珍稱柯文哲與郭台銘有可能在8月23日在金門合體，其實8月23日的行程內部還在討論當中，應該用自己的方式紀念823的活動。
今年5月31日郭台銘與柯文哲在金門海邊散步，並表示「我跟柯市長海誓山盟」，引發熱議，媒體追問是否被「海誓山盟」事件嚇到？陳智菡表示，考量到跟過去紛擾傳聞有所連結，希望823是有意義的活動，不希望淪為選舉秀場。
陳智菡表示，柯文哲在這兩週內部會議上明確，希望幕僚去跟國民黨內與郭辦表達明確想法，「我們還是有很多團結可能，但這個選項並沒有包含『郭柯配』。」她強調，柯文哲已在內部多次公開提到代表民眾黨參選總統。
陳智菡進一步表示，根據民眾黨最新內參民調，民進黨總統參選人賴清德、柯文哲皆在30%以上，且雙方差距在誤差範圍內，所以在正當性與選戰策略上，柯文哲都將參選到底。