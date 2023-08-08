中菲仁愛礁衝突　中國：希望雙方盡快啟動商談

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據中國駐菲律賓大使館官方微信消息，黃溪連在7日「會見」拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）時，陳述了中方在仁愛礁問題上的一貫立場。
黃溪連聲稱，「菲方一再採取破壞既有共識、挑戰管控現狀的單方面行動」。為預防海上意外事件，中方透過多管道向菲方一再表達嚴正關切。
他接著稱，「菲方不顧中方的一再勸阻和警告，執意派出船隻衝闖仁愛礁附近海域」。在此情況下，中方不得不做出必要反應，中國海警依法實施適度措施。
黃溪連又說，今年初，兩國元首就通過對話協商妥善處理分歧達成重要共識。希望菲方與中方相向而行，切實落實兩國元首共識，停止一切單方面行動，避免局勢升級甚至失控。採取炒作戰術和引入第三方勢力不僅於事無補，只會使事態更加複雜化。
他最後強調，中方已多次向菲方建議就如何管控仁愛礁局勢進行商談，這充分體現中方管控仁愛礁局勢的誠意。中方一直在等待菲方反饋，希望雙方儘快啟動商談，共同維護有關海域和平與安寧。
根據中國外交部網站今日發布的訊息，中國外交部表示，已向菲律賓提出嚴正交涉，並指中方再次敦促菲方立即從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。
中國外交部又說，中國海警依法採取措施維護中方主權和海洋權益，「現場操作專業、克制，無可非議」。中方願繼續透過對話協商與菲方妥善處理海上問題，共同維護雙邊關係和海上局勢穩定。
中國鷹派官媒環球時報發布一篇名為「別把中國在仁愛礁的克制當成可乘之機」的評論。
該評論指，這艘「破軍艦」在仁愛礁「坐灘」24年，「這足夠體現中國的克制」。但菲律賓在美國的忽悠下顯然有了別的幻想，對形勢做出了巨大誤判，使得問題朝著更大風險的方向發展。
評論最後說，「克制歸克制，但中國維護國家主權的立場是堅定而明確的，沒有任何妥協的餘地。不管誰給菲律賓撐腰都不行」。
這起中菲在南海爭議水域發生的事件始於5日，菲律賓海岸防衛隊當時正在護送幾艘補給船通行，這些船隻負責為駐紮在南沙群島（Spratly Islands）仁愛礁（Second Thomas Shoal）的菲國軍事人員運送物資。
菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard，PCG）的聲明表示：「菲律賓海岸防衛隊強烈譴責中國海警做出危險行徑，對我方船隻非法使用水砲。」（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1120808