父親不好當！每天與小孩相處不到1小時　窮忙恐成「過勞三明治」

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同時每個禮拜，職場爸爸平均要加班2.9天；其中甚至有23.6%的人，每週加班5天（含）以上，幾乎是天天都無法準時下班。台灣的加班文化盛行，導致職場爸爸每逢上班日，只能平均與小孩相處57.8分鐘，也就是不到一小時；其中自認幾乎沒有相處時間（0分鐘）的，比例也佔24.1%。
連帶親子關係經營可能受到影響，調查更發現，不論上班或休假，一整個禮拜7天下來，平均僅有2.6天，能和子女一塊共進晚餐；忙到連一天都沒法和小孩吃晚飯的，零天的比例則佔了19.9%。
觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，碰上通膨時代攪局，完全無法解決長期凍薪窘境，還要想辦法應付生活開銷、貸款，經濟壓力如影隨形。雖然生活中有了小孩以後，算是一個甜蜜負擔，職場爸爸卻更擔心工作壓力、工時，是否導致家庭和事業失衡，甚至影響親子關係。
楊宗斌也表示，還有可能需要照顧長輩、負擔孝親費，以及關心配偶身心狀況，體恤另一半處理家務或同樣上班的忙碌，也讓職場爸爸成為苦命的人生三明治族或夾心餅乾：同時兼顧父親、兒子與丈夫三種身份。
楊宗斌建議，不論是透過政府或企業力量，都要從照顧員工全家人的角度出發，打造對職場爸爸更為友善的工作環境，並且協助他們投入在職進修，學習第二專長，減少對未來中高齡失業的恐慌感。
楊宗斌認為，其他像是落實生養育補貼政策、員工福利，除了保障工作權益外，甚至提供像是購屋安家的協助。如果能減輕職場爸爸負擔，無後顧之憂後，才有助生養育意願的增加；更長遠來看，解決少子化問題，提升未來勞動力與國家競爭力。