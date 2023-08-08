日圓年底升至130？專家估真正升值仍要看美臉色　換匯這樣教戰

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自美國聯準會於2022年3月開始快速升息以應對通貨膨脹以來，日圓已下跌約14%，但日本央行在這期間持續堅守貨幣寬鬆政策，直到7月28日才宣布殖利率曲線控制（YCC）政策將更加靈活，以應對經濟局勢的不確定性與減輕貨幣寬鬆的副作用，被認為是貨幣政策轉變的信號。
目前日圓匯率穩定，大約在1美元兌142日圓附近徘徊。榊原英資認為，日本已擺脫了通貨緊縮，美元兌日元的「潮流已經改變」，雖然不能排除匯率市場波動的可能性，但榊原英資預期在年底前可望達到1美元兌130日圓的水準，且日圓將繼續走強，升值到1美元兌120日圓左右。如果日圓果真按照這個走勢發展，榊原英資表示，「日本政府應該會感覺很舒服」。
對於「日圓先生」預估年底日圓兌美元會回升到130價位，國內外匯專家及經濟學家又怎麼看呢？台新銀行首席外匯策略師接受《NOWnews今日新聞》採訪時就提到，日圓在145元似乎止住貶勢，主要是日本政府一直喊145要出手阻貶，去年日圓貶至145及151元時日本央行都有出撐，這次感覺市場做空日圓力道沒那麼大，日本央行還不用真正出手，市場就乖乖就範。
當然，日本央行也不敢斷然捨棄安倍經濟學，大刀闊斧改變政策，也有其政治性考量，主要是日本首相岸田執政仍靠安倍派系支撐，因此，這次沒有很明確調整，只是預防性措施，貨幣政策還沒法走向正常化 。不過，現在傳出日本首相岸田文雄考慮在今年9月上半月進行內閣改組，並著眼於長期執政，以推進自己提倡的「新資本主義」和通膨對策，他認為日本會慢慢開始調整貨幣政策，並走向正常化。
因此，陳有忠也樂觀預期日圓早晚會回升，尤其日本明年通膨目標要降至1.9%，就得靠緊縮貨幣政策，日圓再貶有限，尤其今年做空日圓力道比去年小很多，要再貶到145不容易、機會也不大，而且隨著大家期待9月日本政策的改變，年底前日圓升值空間大於貶值空間，甚至預估年底前日圓有機會挑戰130兌1美元價位。
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超接受《NOWnews今日新聞》採訪時也認為，雖然日圓兌美元又貶到143價位，但要貶破145可能性不大，應該是日本政府也覺得這個價位還可以，有助日本觀光內需成長，尤其在全球出口仍低迷的此時，維持這價位也是很大多利，去大家擔心日圓貶到140以上，會不會有進口性通膨問題，但現在來看相較去年，發生的可能性低很多，日本央行及財務省大概也樂見日圓在140至145價位盤整。
因此，林啟超預估，短期日圓仍看美元走勢，但若年底前日本央行引導YCC往1%走，最近在0.6%附近，這就茲事體大，若這樣做，日圓就會往升值走，另外會讓日圓升值的另一因素，就是美國降息，但這兩個可能性低，預估日圓真正要升值可能要等到美國降息。
至於日圓換匯策略，林啟超說，新台幣兌日圓最甜價是新台幣1元可以換到4.65日圓，雖然最近有掉到4.4附近，但他覺得在4.5附近仍是不錯的價格。陳有忠也提到，今年日本貨幣政策可能會轉換，因此，日圓也將有「利」有圖，建議有投資或實質日圓需求者都可考慮逢低就可買進日圓，因為以目前預估日圓今年底前可能回升到130，從141至130有升值7%的空間，因此，日圓貶到141以上，投資面也可布局。
也由於日圓看升，陳有忠建議想刷卡的人可能要衡量一下，尤其還有一段時間才要出國的人，除海外刷卡有1.5%手續費的問題，還有出國刷卡時會不會日圓已回升，屆時刷卡就不見得有利。因此，他建議還是先備一些銀彈，逢低先把日圓換起來，尤其現在日圓仍相對處於低點，可先透過線上換匯存在外幣帳戶，等到要用時再臨櫃或ATM領出來用，多少賺到一碗拉麵也好。