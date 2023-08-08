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麻生太郎訪台！毒舌縱橫日本政壇　曾讚台灣是「防疫最好國家」　

▲日本前首相、現任執政黨自民黨副總裁麻生太郎（前）率團抵台訪問。（圖／李登輝基金會提供）
▲日本前首相、現任執政黨自民黨副總裁麻生太郎（前）率團抵台訪問。（圖／李登輝基金會提供）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎昨率團抵台訪問，是1972年台日斷交後，訪問台灣的最高層級現職自民黨幹部。麻生太郎預計在台灣停留3天，期間將會與總統蔡英文、副總統賴清德會面。麻生太郎直言不諱的個性，雖然總是平時給人「愛耍酷的老爺爺形象」，但他不僅曾說過，要是中國進攻台灣，日本政府可依「安全保障關連法」行使有限的集體自衛權，要與美國共同捍衛台灣，同時他也是日本政壇的親美代表。

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現年82歲的麻生太郎出生於日本福岡縣飯塚市，其父親的家族是九州大財閥，在礦山、煤炭、電力、金融等領域都有一番成就。而麻生家族來頭也都不小，麻生太郎曾祖父麻生太吉是貴族院議員；外祖父是著名政治家、戰後日本的關鍵人物吉田茂；父親麻生太賀吉是自民黨眾議員，他還有一個妹妹嫁給了明仁上皇的堂弟三笠宮寬仁親王，而麻生太郎則是娶了前日本首相、自民黨第二代領導人之一的鈴木善幸的女兒鈴木千賀子為妻，兩人育有一男一女。有人形容，麻生太郎一人身上猶如日本政治幾十年的縮影。

麻生太郎畢業自皇族名門學校學習院大學政經學部，後來留學美國史丹佛大學和倫敦政治經濟學院，學成歸國後，先是投身家族產業，並成功完成企業轉型，開始經商。直到1979年，接掌了父親的派系，步入政壇，初次投入選舉即當選。至今共當選11屆眾議院議員，曾任總務大臣、外務大臣、自民黨幹事長、首相、副總理、財務大臣等要職、及擔任現職的自民黨副總裁。

精通英語的麻生太郎是日本政壇著名鷹派人物，在美國政界有不少人脈關係，他曾在第63屆聯合國大會演說中宣示，日本以「美日同盟」為主軸，認為美日關係是優於日中關係更為重要。他曾在2021年7月時強調，中國若侵犯台灣，可認定為日本「存立危機事態」，可以與美國共同防禦台灣。今年初他表示「中國完全不隱藏支配台灣的欲望」，有可能攻擊台灣，一旦台灣有事，沖繩縣與那國島等，甚至日本本土也可能受戰火波及，強調要強化自己國家的防衛能力。

雖然麻生太郎畢業自名校，卻不是很愛讀書，喜歡玩射擊、看漫畫，1976年還當選飛靶射擊國家代表隊，代表日本參與蒙特婁奧運。而他在擔任外交大臣期間，還發起了漫畫家國際獎，以感謝職人們用軟實力擴大日本外交影響力。

麻生太郎個性率直、不重視繁文縟節，更是日本政壇著名的「毒舌」代表。先前新冠肺炎疫情流行時，他以副首相身份在參議院詢答時，連珠砲般批評WHO聽命於中國，根本就該改名「CHO」，又讚揚台灣是疫情中表現最好的國家，還說他將台灣講成國家，中國一定又會生氣，此事在台灣廣為流傳。

麻生太郎平常喜歡穿西服、戴帽子，他曾說他40歲就抽雪茄，50歲後才開始戴帽子。他還因為太喜歡戴帽子，曾受到全日本帽子協會頒發的「第一屆帽子屋大賞」。網路上也不時能看到對於他的穿衣風格的相關討論，有人認為他是老紳士代表，但也有人覺得麻生太郎的造型很像「黑手黨」。

這次訪台，麻生太郎也戴著他鍾愛海軍藍巴拿馬帽現身，在台期間除參加「凱達格蘭論壇」擔任專題演講貴賓外，將會見總統蔡英文、賴清德，拜會外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平及台北市長蔣萬安。

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