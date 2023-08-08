麻生太郎訪台！毒舌縱橫日本政壇　曾讚台灣是「防疫最好國家」　

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麻生太郎畢業自皇族名門學校學習院大學政經學部，後來留學美國史丹佛大學和倫敦政治經濟學院，學成歸國後，先是投身家族產業，並成功完成企業轉型，開始經商。直到1979年，接掌了父親的派系，步入政壇，初次投入選舉即當選。至今共當選11屆眾議院議員，曾任總務大臣、外務大臣、自民黨幹事長、首相、副總理、財務大臣等要職、及擔任現職的自民黨副總裁。
精通英語的麻生太郎是日本政壇著名鷹派人物，在美國政界有不少人脈關係，他曾在第63屆聯合國大會演說中宣示，日本以「美日同盟」為主軸，認為美日關係是優於日中關係更為重要。他曾在2021年7月時強調，中國若侵犯台灣，可認定為日本「存立危機事態」，可以與美國共同防禦台灣。今年初他表示「中國完全不隱藏支配台灣的欲望」，有可能攻擊台灣，一旦台灣有事，沖繩縣與那國島等，甚至日本本土也可能受戰火波及，強調要強化自己國家的防衛能力。
雖然麻生太郎畢業自名校，卻不是很愛讀書，喜歡玩射擊、看漫畫，1976年還當選飛靶射擊國家代表隊，代表日本參與蒙特婁奧運。而他在擔任外交大臣期間，還發起了漫畫家國際獎，以感謝職人們用軟實力擴大日本外交影響力。
麻生太郎個性率直、不重視繁文縟節，更是日本政壇著名的「毒舌」代表。先前新冠肺炎疫情流行時，他以副首相身份在參議院詢答時，連珠砲般批評WHO聽命於中國，根本就該改名「CHO」，又讚揚台灣是疫情中表現最好的國家，還說他將台灣講成國家，中國一定又會生氣，此事在台灣廣為流傳。
麻生太郎平常喜歡穿西服、戴帽子，他曾說他40歲就抽雪茄，50歲後才開始戴帽子。他還因為太喜歡戴帽子，曾受到全日本帽子協會頒發的「第一屆帽子屋大賞」。網路上也不時能看到對於他的穿衣風格的相關討論，有人認為他是老紳士代表，但也有人覺得麻生太郎的造型很像「黑手黨」。
這次訪台，麻生太郎也戴著他鍾愛海軍藍巴拿馬帽現身，在台期間除參加「凱達格蘭論壇」擔任專題演講貴賓外，將會見總統蔡英文、賴清德，拜會外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平及台北市長蔣萬安。