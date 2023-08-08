侯友宜明公布能源政策 洪申翰拋兩問題「核廢放哪？討好深藍？」
國民黨總統參選人侯友宜計畫於明日公布能源政策，對此民進黨立委洪申翰今（8）日表示，依照侯友宜過去的發言已不會抵抗深藍，甚至下定決心被綁架，而侯能源政策很有可能拋出重啟核四，他認為侯應該回答兩問題，首先是核廢料要放哪個縣市，其次是侯在2021年公投之際稱核四是假議題，如今卻要評估假議題，「虛晃一招？還是要跟想討好的深藍族群？」
記者陳威叡／台北報導
侯友宜明日計畫將公布能源政策，長期關注能源議題的洪申翰表示，以過去侯友宜的發言，已不會抵抗深藍並下定決心被綁架，若侯要提出核電延役的政策，認為應該回答幾個問題，首先是侯在新北市長任內很在意核廢料的去處，如果主張核電延役，試問高階萬年核廢料要放在哪裡，當他主張延續性使用核電，哪一個縣市願意存放核廢料？尤其現在多數縣市都是國民黨執政，國民黨一項主張使用核電，「哪一個縣市自願放核廢料？」
此外洪申翰說，按照侯友宜的說法，可能會提及重啟核四評估，但侯在2021年公投之際曾說核四是假議題，為何當年是假議題，現在卻要評估假議題，是虛晃一招嗎？還是要跟想討好的深藍族群？
洪申翰批評，一個這麼重要的能源政策，適合只是跟某一個特定族群交代跟討好嗎？強調明天假設侯友宜要公布能源政策的話，應正面回答這兩個問題，包括核廢料到底要放哪個國民黨執政縣市？為什麼之前說核四是假議題，現在卻要重新評估這個假議題，也掀起各種爭議和對立，再度進入到核四的漩渦，喊話侯友宜說清楚、講明白。