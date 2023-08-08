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重陽敬老金今日開領！3大族群領取規則懶人包看這　最多可拿1萬

▲112年度北市重陽禮金致送懶人包。（圖／台北市社會局）
▲112年度北市重陽禮金致送懶人包。（圖／台北市社會局）

記者林莞茜／綜合報導

台北市長蔣萬安上任後，恢復重陽節敬老禮金發放，65歲至98歲長者，將可領取1500元重陽敬老金，99歲長者加碼到1萬元及禮品，全市預計有超過 55 萬名長者受惠。今年領取方式多元，但也相對繁雜，《NOWnews今日新聞》特地為讀者整理領取方式和規則的懶人包，趕緊幫忙提醒家中長輩領取吧！

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◼︎領取資格與對象？

敬老禮金顧名思義，就是發放給長者！只要在重陽節當日(112 年 10 月23 日)在台北市設籍已滿 3 個月的 65 歲至 98 歲（原住民為 55 歲至 88歲），即 47 年 12 月 31 日前(含原住民 57 年 12 月 31 日)前出生之長者，就致送 1500 元；

99 歲（原住民為 89 歲）以上者，即 13 年 12 月 31 日(含原住民 23 年 12 月 31 日)前出生之長者致送 10000 元及禮品1份。

▲台北市長蔣萬安上任後，宣布今（2023）年恢復發放重陽敬老金1500元。（圖／台北市社會局提供）
▲台北市長蔣萬安重陽敬老金發放對象。（圖／台北市社會局提供）

◼︎如何領取？
本次將長者分為三大類：低收及中低及中低老津長者、一般長者、99歲以上人瑞。其中針對一般長者，會有3種領取方式可選。

▲重陽敬老金領取懶人包（圖／社會局提供）
▲重陽敬老金領取方式。（圖／社會局提供）

◼︎現金匯入敬老卡：

一般長者 8 月8 日至 9 月 7 日優先以敬老卡(含註記敬老之愛心卡)可持卡至北市各捷運站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社及 101 購物中心 B1 服務台等地點靠卡領取重陽禮金。

▲領取懶人包（圖／社會局提供）
▲重陽禮金直接換入敬老卡辦法。（圖／社會局提供）

◼︎現金匯款入帳：

今年首度提供線上申請重陽禮金匯款系統，長者在 7 月 26 日至 8 月 31 日前至社會局網站填寫申請，就可選擇匯款至本人郵局或台北富邦銀行帳戶，並於 10 月 3 日將匯款入帳。

列冊台北市低收、中低及中低老津長者，則於 8 月 7 日直接入帳至本人帳戶。

▲領取懶人包（圖／社會局提供）
▲重陽敬老金「現金匯入帳戶」。（圖／社會局提供）
▲重陽敬老金領取懶人包（圖／社會局提供）
▲重陽敬老金，（圖／社會局提供）

◼︎直接領取現金：

如果希望領取現金之長者，可於 10 月12 日至 11 月 13 日前往設籍區公所公布之定點及時間領取，若來不及於以上時段領取，可於 11 月 14 日至 12 月 31 日線上申請補發。

▲領取懶人包（圖／社會局提供）
▲重陽節敬老禮金定點領取現金說明。（圖／社會局提供）

◼︎親送到府：

99 歲（原住民為 89 歲）以上者，9月至11月區公所將親送到府。

▲領取懶人包（圖／社會局提供）
▲重陽節敬老禮金親送到府辦法。（圖／社會局提供）

◼︎敬老禮金額外優惠？

社會局表示，8月8日至9月7日，憑敬老/愛心悠遊卡享7-11、全家、萊爾富、OK、美廉社、義美、棉花田、棉花田、黑橋牌等8大通路加碼優惠。

▲重陽敬老金領取優惠。（圖／社會局提供）
▲重陽敬老金領取優惠。（圖／社會局提供）

◼︎無法兌領如何處理？

社會局表示，可先確認兌領流程，若是卡片問題，請洽市府1999專線或悠遊卡客服02-412-8880詢問。

與「匯款填寫」、定點領取、人瑞親送，則洽詢各區公所。

▲領取懶人包（圖／社會局提供）
▲重陽禮金無法兌領狀況應對。（圖／社會局提供）

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