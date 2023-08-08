重陽敬老金今日開領！3大族群領取規則懶人包看這　最多可拿1萬

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◼︎領取資格與對象？
敬老禮金顧名思義，就是發放給長者！只要在重陽節當日(112 年 10 月23 日)在台北市設籍已滿 3 個月的 65 歲至 98 歲（原住民為 55 歲至 88歲），即 47 年 12 月 31 日前(含原住民 57 年 12 月 31 日)前出生之長者，就致送 1500 元；
99 歲（原住民為 89 歲）以上者，即 13 年 12 月 31 日(含原住民 23 年 12 月 31 日)前出生之長者致送 10000 元及禮品1份。
◼︎如何領取？
本次將長者分為三大類：低收及中低及中低老津長者、一般長者、99歲以上人瑞。其中針對一般長者，會有3種領取方式可選。
◼︎現金匯入敬老卡：
一般長者 8 月8 日至 9 月 7 日優先以敬老卡(含註記敬老之愛心卡)可持卡至北市各捷運站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社及 101 購物中心 B1 服務台等地點靠卡領取重陽禮金。
◼︎現金匯款入帳：
今年首度提供線上申請重陽禮金匯款系統，長者在 7 月 26 日至 8 月 31 日前至社會局網站填寫申請，就可選擇匯款至本人郵局或台北富邦銀行帳戶，並於 10 月 3 日將匯款入帳。
列冊台北市低收、中低及中低老津長者，則於 8 月 7 日直接入帳至本人帳戶。
◼︎直接領取現金：
如果希望領取現金之長者，可於 10 月12 日至 11 月 13 日前往設籍區公所公布之定點及時間領取，若來不及於以上時段領取，可於 11 月 14 日至 12 月 31 日線上申請補發。
◼︎親送到府：
99 歲（原住民為 89 歲）以上者，9月至11月區公所將親送到府。
◼︎敬老禮金額外優惠？
社會局表示，8月8日至9月7日，憑敬老/愛心悠遊卡享7-11、全家、萊爾富、OK、美廉社、義美、棉花田、棉花田、黑橋牌等8大通路加碼優惠。
◼︎無法兌領如何處理？
社會局表示，可先確認兌領流程，若是卡片問題，請洽市府1999專線或悠遊卡客服02-412-8880詢問。
與「匯款填寫」、定點領取、人瑞親送，則洽詢各區公所。