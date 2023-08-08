廣告小妹酸江宏傑太摳才被離婚 櫃姐：他砸300萬珠寶送福原愛
江宏傑、福原愛2021年7月發布共同聲明宣布離婚，男方上月底在東京召開記者會，正式把家務糾紛訴諸國際媒體，網紅廣告小妹日前發文譏江宏傑「摳得出奇」、「奇葩活該被離婚，是我也跑，再帥都不行」，對此，有櫃姐跳出來替江宏傑抱不平，指男方婚前曾花費上百萬元買禮物送福原愛，相當寵愛老婆，認為他並非外界所塑造的小氣形象，《NOWnews今日新聞》詢問江的經紀公司，對方不願多做回應。
記者楊穎軒／綜合報導
據《TVBS》報導，一名專櫃櫃姐透露，江宏傑曾在櫃上買過好幾顆名牌包，總價值超過百萬元，也曾消費一筆300萬元的珠寶組，這些全都是買來贈送給福原愛，認為他在購物方面很大方、寵妻，不覺得對於金錢上會特別在意。
針對該位櫃姐說法，《NOWnews今日新聞》向江宏傑所屬的華研國際求證，對方表示，因為官司進行中，目前無法答覆有關兩人的問題。
事實上，福原愛2年多前出席簽書會時就親口證實，江宏傑送上價值百萬元的Tiffany & Co.項鍊和手鍊，當作結婚4週年禮物，當天還特地戴在身上，展現老公的愛，此外，福原愛32歲生日，她發文分享江宏傑精心準備5樣生日禮物，還稱老公是「寵妻魔鬼」。