7-11「雞尾酒氣泡咖啡」開箱！真實口感曝 思樂冰也能一秒變調酒
搶攻夏日商機！超商咖啡推出話題新品，7-11將於9日推出「雞尾酒氣泡咖啡」，將經典雞尾酒風味融入咖啡，採用國際知名基酒調和風味氣泡咖啡，打造清涼爽口的夏日雞尾酒饗宴，明（9）日行動隨時取買2送2，《NOWnews》記者搶先品嚐，調酒風味濃厚，但並沒有加入酒精，喝多了也不會醉，上班時間也可以來一杯。並且思樂冰也推出限定吃法，可以加購基底酒，一秒變身清涼調酒。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11今夏攜手國際知名基酒品牌「百加得蘭姆酒」、「龐貝藍鑽特級琴酒」大玩風味聯姻，獨家開發2款夏日清涼雞尾酒風味氣泡飲，以經典調酒Mojito與White Lady為風味想像推出「莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡」、「白色佳人雞尾酒風味咖啡」，使用雞尾酒風味糖漿包搭配氣泡咖啡調配，為酒精度0.5%以下的非酒精性飲品（雞尾酒風味系列飲品酒精濃度低於0.5% 以下屬非酒精飲品，仍建議未成年、孕婦、酒精過敏者避免食用）。
實際品嚐後，「莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡」薄荷味為主，清爽口感壓住咖啡苦味，有呈現出Mojito調酒的風味；「白色佳人雞尾酒風味咖啡」柑橘風味調酒，喜歡西西里咖啡又不喜歡太甜咖啡的民眾，相當適合選擇這款，不過由於兩款都是調酒風味，並沒有真的加入濃酒精，喜歡酒精的朋友可能會稍微失望，不過可以自行加購小瓶基底酒，搭配起來更添微醺風味。
7-11業者表示，根據咖啡銷售數據顯示，顧客在早上會優先選擇美式、拿鐵，下午賣得最好的是風味調飲，咖啡味道沒有那麼重，像是西西里風檸檬氣泡咖啡、太妃焦糖風味瑪奇朵等，到了晚上比較沒有突出的產品，本次雞尾酒氣泡咖啡，主打夜間飲品商機。8月9日至8月15日行動隨時取，還有雞尾酒咖啡買2送2優惠；9日起至22日，門購買雞尾酒咖啡任2杯，贈送多功能充氣杯座一個。
並且思樂冰、冰淇淋，也可依個人喜好搭配加購兩款基酒，百加得蘭姆酒或龐貝蘭鑽特級琴酒，讓經典甜蜜滋味帶來微醺和一絲絲酒感，且華麗的外觀就像一秒置身酒吧，消暑又吸睛！
全家同樣在今夏主攻氣泡咖啡，攜手「嵜本SAKImoto」打造全新品項「繽芒氣泡美式」，使用台灣鮮榨芒果原汁，加入檸檬馬鞭草萃取液製成冰磚，暢飲一口，鮮果味與草本香氣瞬間在口中迸發，清爽口感一喝就涼，單杯售價80元。