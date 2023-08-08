新北警推影片感謝警察爸爸 侯友宜談青少年保護就是最好的禮物
新北市長侯友宜今（8）日主持市警局治安會報，除了欣賞警察局企劃推出的《猜猜我的警察爸爸》影片外，也要求警察局及各局處單位，針對青少年及學生經常出入之娛樂場所、易聚集之場所加強查緝、稽查，強調維護場所安全，促進青少年身心健全發展，讓家長安心，孩子平安健康快樂長大，就是最好的父親節禮物。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，暑假期間，是青少年在外活動頻率最高的時期，由於暑假也是今年疫情解封後的長假，青少年及學生涉足不當場所，容易發生吸毒、暴力、打架滋事等偏差行為，為了確保青少年安全，減少各種案件與被害，要求警察局加強查緝反毒、防詐、遏止幫派吸收、查處妨害性隱私與兒童及少年性剝削防制條例等案件外，也由市府各局處跨領域之合作，包含教育局、社會局、勞工局、經濟發展局、消防局、工務局等單位，針對青少年經常出入之娛樂場所、易聚集之場所進行稽查，要求業者落實消防及建築相關法規，以維持各項設備之安全。
新北市警察局長廖訓誠表示，所有警察負責維護社會治安與推動警政工作，跟家人相聚時間不像一般人那麼多，每個警察爸爸跟警察的另一半都相當辛勞，感謝每個家庭的互相扶持，才讓這社會能有那麼多警察奉獻在維護治安工作上。
《猜猜我的警察爸爸》影片內容是讓警察爸爸的小孩們來猜猜誰才是他們的父親，創意發想也讓網友們看到警察工作陪伴小孩的時間相當不易，每個警察父親都是奉獻出所有來陪伴小孩子唯一的成長歷程，最後每個小朋友都能在有限的線索中找到生活中警察爸爸的樣子，影片畫面溫馨且富有意義，引發討論與好評。