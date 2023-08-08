侯友宜父親節貼文曝光年輕時抱著孩兒照 願「平安就是福」
國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜在今（8）日父親節當下，於個人臉書專頁發文，文章除了開頭提到「平安就是福」，是他和每位父親最深的盼望外，也罕見貼出年輕時抱著襁褓中自己小孩的照片，強調會跟每一位父親，一起用盡全力，讓下一代永遠通往和平、安定的方向，繼續健康、快樂、平安。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜的文章中提到，過去因為工作的關係，每當回到家，與其說是陪伴孩子，更是感謝有孩子的陪伴；在外頭，經歷槍林彈雨，回到家，看到孩子牙牙學語，再多的壓力與疲憊，都消失無蹤。
侯友宜也說到，對抗歹徒是他的責任，懲奸除惡，從不畏懼；但很慚愧，對於背後潛藏的風險，卻是全家人共同承擔，也因為這樣，很少對外聊到自己的小孩，有時更希望自己能更像一個好爸爸。
侯友宜最後也提到，對於父親那一代人而言，和平與戰爭，都曾近在呎尺，用生命拚搏，只為了消弭戰火，數十年的汗水，就是為了替孩子們，維續安全的家園；現在這一代的人，接續和平的願望，讓孩子遠離戰爭，是責無旁貸的義務，強調他會跟每一位父親，一起用盡全力，讓下一代永遠通往和平、安定的方向，繼續健康、快樂、平安。