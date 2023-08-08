小S女兒突然現身鼓鼓演唱會！大跳MV舞蹈 歌迷暴動：好可愛
鼓鼓呂思緯6日帶著新歌演唱會「GBSW」在Zepp New Taipei開唱，繼5月的台中場後，終於也讓北部歌迷感受最炸的舞台、最具震撼的音樂魅力，其中在唱到〈他一定喜歡你〉時，MV裡的男女主角小S女兒、Lily許韶恩和ALL IN 5也驚喜上台，用行動力挺鼓鼓。
記者楊穎軒、實習記者郭亘芸／綜合報導
鼓鼓以〈跳舞在米蘭〉揭開演唱會序幕，用多首嗨歌帶著歌迷又唱又跳，一開始就將氣氛點燃，接著也演唱了〈你是我的〉、〈跪了〉、〈他一定喜歡你〉〈簽收我的心〉、〈當我變成我們〉等情歌，讓歌迷心臟爆擊，擔任〈他一定喜歡你〉Lily許韶恩、ALL IN 5也上台，齊跳「喜歡你」的手勢舞，讓歌迷們感到又驚又喜，鼓鼓也帶著歌迷們對著Lily大喊：「謝謝Lily，你好可愛！」
除了一連帶來多首經典舞曲及粉紅情歌外，父親節前夕，鼓鼓也在演唱會首唱新歌〈英雄老爸〉，他提及歌迷都會跟他分享和父母的故事，今天換他和大家分享，他說：「這首歌很私人的一首歌，是寫給我在天上的老爸。」歌詞堆疊出和爸爸間的回憶，令人感動不已。
演唱會尾聲，鼓鼓也揪蕭秉治、ALL IN 5和原子少年的子輇、善鈞上台合唱〈射手〉，讓全場歌迷嗨翻。鼓鼓相約大家高雄見，「GBSW」新歌演唱會10月28日（六）17：00在後台Backstage Live舉行，門票已於ibon售票。