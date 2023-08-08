巷仔內／台積電將赴德國建廠　就怕走美國老路也「水土不服」

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其實，提到台積電海外設廠，美國亞利桑那州廠去（2022）年12月7日舉行移機典禮，現場眾星雲集，包括美國總統拜登、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、蘋果執行長提姆庫克都到場祝賀，典禮風風光光，但不久後陸續傳出美國員工不習慣台積電企業文化。
有美國工程師分享，在辦公室睡了一個月，每天工作12小時難以兼顧工作和生活，也有人說「台積電是服從文化，很不習慣，不認為台積電為美國做好準備」。為此，台積電董事長劉德音曾坦言如何管理世界人才，台積電正在學習。而日前法說會上也指出，因技術人員不足，將從台灣調派過去，但相關量產時間將從2024年延到2025年。
這讓人不禁想起台積電創辦人張忠謀的神預言，他曾說美國設廠製造出來的晶片成本，要比台灣高出50%。言下之意是要說「這一條路並不好走」，但台積電處於中美關係、地緣政治緊張之下，各國都在積極推動在地生產，以減少對亞洲供應鏈的依賴，並緩解晶片短缺的問題，更重要是客戶有其需求，以及某部分還需要美國的技術，因此赴美設廠變成是台積電不得不的選擇。
實際上，海外設廠成本本來就高，除了沒有成熟與完整的供應鏈支援外，美國高人力成本就是一個問題，而這個問題，鴻海也遇過，鴻海創辦人郭台銘就曾暗示「美國工人不好找」，再加上企業文化各家不同，更何況是不同國家，歐美國家更在意生活與工作的平衡，因此常發生歐美員工不習慣亞洲企業工作文化的問題。
因此，這次台積電要在德國設廠，會遇到的挑戰與問題，幾乎可以說是「重現美國廠的老路！」台積電自2021年以來，就一直與德國就建廠之事進行談判，台積電也不諱言，屢屢表示確實正在進行評估中。
台積電先前曾說赴德國設廠主要是當地政府邀請，將聚焦生產28奈米特殊製程晶片，而今年6月中股東會時，劉德音就說經營團隊已經去過德國兩、三次了，「感覺還不錯」，雖然供應鏈和人力資源，這兩點是最擔心的，但他強調當地政府承諾會解決並建立起來。至於人才培訓的部分，台積電表示可能會有德國交換學生來台受訓，強調即便一切還在評估中，但當時HR（人資）都已經先行、在做準備。
雖然供應鏈與人力資源問題，台積電都已經預先想到，並希望德國政府可以幫忙解決，但市場不免仍擔心，高成本會壓低台積電毛利率，且歐洲更講究工作以外的生活品質，罷工事件遍地開花，難道不會影響德國廠的建置與營運嗎？
再來，還要擔心德國政府補助會不會像美國廠一樣，來個「回馬槍」需要「額外條件」，以及德國會不會提供當地企業購買「德國製晶片」的獎勵措施呢？其實，海外布局設廠挑戰一直存在，台積電設廠前一定都曾規劃評估過，針對人才短缺的問題，台積電就開始與美國亞利桑那州廠當地學院合作，希望加速半導體人才育成，說不定在美廠的「解決方案」也能快速複製到德國廠，緩解市場隱憂。