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林哲熹搭地獄公車「巡里」 《地獄里長》劇組上街頭與紛絲互動

▲《地獄里長》林哲熹舉宣傳板向公車外的民眾打廣告。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》林哲熹舉宣傳板向公車外的民眾打廣告。（圖／風起娛樂提供）

記者楊穎軒、實習記者郭亘芸／綜合報導

靈異奇幻愛情喜劇《地獄里長》團隊，為了回饋大批劇迷，在上週六（5日）由監製暨導演瞿友寧率林哲熹、嚴正嵐、楊傑宇、盛平、吳承洋等人，搭乘「地獄公車」現身台北西門町、迪化街商圈、信義商圈、饒河街夜市，進行一連串的快閃掃街活動，與粉絲近距離互動。

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▲《地獄里長》盛平（左起）、楊傑宇、嚴正嵐、吳承洋、林哲熹、導演瞿友寧搭乘「地獄公車」到台北西門町與民眾互動。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》盛平（左起）、楊傑宇、嚴正嵐、吳承洋、林哲熹、導演瞿友寧搭乘「地獄公車」到台北西門町與民眾互動。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》林哲熹（中）在迪化街商圈掃街宣傳與民眾互動拍照。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》林哲熹（中）在迪化街商圈掃街宣傳與民眾互動拍照。（圖／風起娛樂提供）
林哲熹飾演的「羅一凡」擔任里長還斜槓宮廟宮主，因此活動首站特別前往拍攝地植福宮參拜，林哲熹也在街頭巧遇韓國粉絲，他還大方秀兩句韓文作為答謝。劇中飾演「美娟」的盛平，也發揮隱藏版主持功力，甚至打開雙語模式，沿路不停切換中英文介紹戲劇與演員，穩健的口條獲得大家的一致讚賞。另外，不少忠實粉絲一早就來到「地獄里長聯名拍貼機店」排隊等待演員的到來，希望有機會與演員們一起拍照。

▲《地獄里長》林哲熹（右）親手發送特製面紙包給民眾，為戲賣力宣傳。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》林哲熹（右）親手發送特製面紙包給民眾，為戲賣力宣傳。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》導演瞿友寧（右起）、林哲熹、盛平、嚴正嵐在西門町拍貼機店與民眾互動。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》導演瞿友寧（右起）、林哲熹、盛平、嚴正嵐在西門町拍貼機店與民眾互動。（圖／風起娛樂提供）
飾演人氣直播主的蔡瑞雪也從工作中趕來信義商圈與大家會合，吳承洋現場還分享對蔡瑞雪的哭戲印象十分深刻，「每當哭戲一喊卡，她會立刻關機直接轉掉情緒，跟我自己在哭戲結束時狀態很不同。」蔡瑞雪則害羞回應：「可是我每一次都哭得很傷心誒！」

▲《地獄里長》吳承洋（左）飾演蔡瑞雪（右）的暖男經紀人David。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》吳承洋（左）飾演蔡瑞雪（右）的暖男經紀人David。（圖／風起娛樂提供）
《地獄里長》劇情越來越緊張，在最新劇情裡，羅一凡（林哲熹 飾演）成為最大嫌疑人，他該如何化解危機，劇情又將有什麼樣的反轉，令人期待。

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