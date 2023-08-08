朴敘俊拒戴情侶髮箍挨轟！他還原「當天真相」：朴寶英有跟我道歉
南韓人氣演員朴敘俊、朴寶英主演的電影《水泥烏托邦：末日浩劫》即將上映，兩人也頻繁地在各地進行宣傳。但近日在某場宣傳活動上，朴敘俊當眾拒絕朴寶英遞給他的情侶髮箍，挨轟「態度不佳」、「沒禮貌」，對此他發出長文說明當天情況，解釋自己並非故意如此，並透露朴寶英已經向他道歉，兩人未來也會一起努力消化行程。
記者賴禹妡/綜合報導
近日在《水泥烏托邦：末日浩劫》宣傳活動上，有粉絲因為朴敘俊及朴寶英在電影中飾演一對夫妻，特地準備了情侶髮箍送上，希望兩人能戴著一起拍照。但當朴寶英將髮箍遞給朴敘俊時，朴敘俊卻將雙手背在後方，並表示自己頭上有噴髮膠不願意戴，讓一旁的朴寶英貌似有些尷尬。
朴敘俊的行為立即引起網友議論，不少人認為他態度不佳、耍大牌，而朴敘俊在事件延燒1天後，發出長文聲明回應。朴敘俊先是自嘲聽起來很像是辯解，並解釋當天他以為髮箍是粉絲給朴寶英的，覺得如果自己冒然拿走，可能會讓該名粉絲不開心。
朴敘俊也指出，有些粉絲喜歡瀏海蓋住額頭的造型，有些粉絲則喜歡他露出額頭，他當天就把瀏海都往上梳，也方便在跑戲院宣傳時擦汗，因此他一早就在頭上噴了許多髮膠固定髮型，在那樣的狀態下，無論往頭上戴什麼物品都會引起劇烈疼痛。至於讓朴寶英感到尷尬，朴敘俊直言兩人交情非常好，「我們在片中還飾演夫妻，怎麼可能會尷尬」，也透露他有收到朴寶英的道歉，雙方也約定好之後會在活動上好好溝通，一起努力消化行程。