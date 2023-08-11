未來少女／為HUR狠砸5千萬！斐立普：做女團是經營一家企業

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在《菱格世代DD52》之前，台灣經歷重大偶像團體斷層，在中國龐大商機吸引下，許多發展成熟的藝人、團隊都轉移重心，往另一邊傾斜，曾被奉為亞洲流行音樂中心的台灣，自S.H.E之後幾乎沒有令人眼睛為之一亮的女團，直到疫情出現後，音樂人返回台灣發展，讓斐立普領略到或許此時正是台灣準備好迎接新一代女團誕生的世代，決定簽下「黑桃之心」的裴頡、利善榛、巴倫月、C.Holly、連穎、席子淇這6位潛力十足的女孩組成HUR。
從廣告配樂起家，再從音樂製作人升格到一家經紀公司老闆，斐立普接受《NOWnews今日新聞》 專訪，笑說在台灣談論製作女團，自己絕對是繳出最多學費的人，公司成立之初，他身兼經紀人、音樂製作人，還必須審核女孩們的妝髮、服裝、舞蹈，甚至到簽約廣告代理、商業活動都不假手他人，經過重重困難，他沒有喊辛苦，更自信滿滿的表示：「對，我們就是在做夢，做夢不就是這個產業最大的基礎嗎？」
「偶像團體是流行文化的最高殿堂，不管是音樂水準或是培訓時間、投入資金，都是最高標準，這是大家都會有興趣的領域。」
疫情期間無法直面群眾，HUR一起度過2年合宿時間，以高規格的音樂、MV在國際屢獲大獎，〈Need No More〉的影像、色彩應用讓人過目難忘，在YouTube上有261萬次的點擊率，並一舉拿下義大利維蘇威國家電影節的「MV類最佳導演獎」、美國DMOFF國際線上電影節的「最佳後期製作」、英國IMVA國際音樂錄影帶大賞的「最佳音樂錄影帶」與洛杉磯電影節的「最佳榮譽MV」等4項國際獎項。
斐立普坦言，疫情期間經營女團很辛苦，花錢培訓、經營團隊，卻無法接觸歌迷，沒辦法強力宣傳，行銷手法轉向網路、元宇宙概念等新區塊，大幅消耗時間、人力，粗估和夥伴大概投入5000萬元經營，很多人都問他後悔嗎？他反倒不急著回收，「我覺得在這階段對台灣來說，像是研發一個藥品，在做一個市面上沒有的商品時，它就像是一個研發，很多投資者會詢問商業模式、開始賺錢了嗎？其實在藥物開發過程時，很難去講求回收方式，這個問題很奇怪，但不是人人都能以正確角度理解這個產業」。
「有人問我女團賺錢嗎？那BLACKPINK賺錢嗎？現在韓國最賺錢的就是偶像團體啊，這是無庸置疑的，台灣一直把這個問題的格局想得太小了。」
韓國女團熱潮風靡全球，斐立普認為韓國已經走了10、20幾年，台灣只是剛起步急起直追，要以國際觀去思考經營女團，「如果韓國只想到首爾，那怎麼可能會賺錢，韓國思考的一直是從東南亞、亞洲，慢慢滲透到歐洲、美洲，一個個局部去滲透，這跟營運一個企業是一樣的，有很多階段性，且有政府和企業共同加入，像韓國有三星、政府整個產業鏈投入，台灣只把它想成一個經紀公司或女團，這個不是這樣玩的，格局非常不同」。
斐立普坦言起初低估投資偶像團體這件事，以為3、4千萬就能做起來，結果第一年就知道太天真了，沒有3、4億根本無法玩這個遊戲，因為格局不是台灣，是放眼全亞洲、世界，「現在都是串流，所有流行音樂打破區域性，很國際觀的，不再由媒體操控，聽眾的耳朵是360度打開了，跟以前不一樣了」。
斐立普說，選秀節目是個催化劑，它必須是聯動的，希望帶動新歌問世、新的歌迷加入、新的金主挹注、而不是僅僅一個綜藝節目而已，他認為許多企業一年花很多行銷預算在代言費上，為何不轉投資在經紀公司上，專注重點藝人，或許無法馬上回收，但能掌握一個偶像團體的魅力，未來效益很大，台灣企業比較欠缺這樣的概念，所以他經常花費許多時間去跟投資者聊，讓他們知道投資娛樂產業的附加價值。
除了自己花費鉅資投資、申請政府補助，偶像團體更需要企業資源的加入，外界關心的是經營一個女團的利益，斐立普想的不僅於此，他認為偶像是耕耘一個娛樂產業、文創活動，對企業也有很大影響力，效益是無價的，現在僅是初步階段，「我的概念太前衛，金額又太大，需要時間跟堅持，才能知道能不能成功」，希望透過《未來少女》的節目，能再招攬更多金主投入，增加1億元資金挹注於經紀公司。
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