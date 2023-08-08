越南電動車攻略平價市場！今年擴大量產 專家：未來十年潛力高
越南電動車VinFast隸屬於越南首富范日旺（Pham Nhat Vuong）的集團Vingroup的控股子公司，今年擴大量產、交車輛激增，加上瞄準平價顧客市場，外國專家評估越南電動車產業將會在未來十年蓬勃發展。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據美國《CNBC》報導，信評機構惠譽旗下研調機構BMI Research發表報告預估，電動車在越南的滲透率（即電動乘用車銷量占整體乘用車銷量的比例）將在2030年達到13.6%，較2022年的2.9％高出許多。雖然電動車目前只佔越南汽車總量的一小部分，但未來十年選擇採用電動車的車主會越來越多。目前VinFast在越南電動車市場的市占率最高，超過50%以上，其餘則以中國品牌為主。
BMI對越南電動車的前景非常樂觀，該機構認為電動乘用車在越南的銷量於2023年至2032年可望以25.8%的年成長率擴張，從2022年的8,400輛大幅攀升至6.5萬輛。
VinFast正大舉投資電動車產業，並赴美設廠，美國證管會（SEC）批准VinFast與特殊目的收購公司Black Spade合併，預計8月完成在美國上市。不過，報告也指出弱勢和威脅，包括越南推廣電動車之路仍面臨大眾普遍低收入和缺乏誘因的阻力，此外，充電基礎設施不足，也限制越南電動車市場的成長。