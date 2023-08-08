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沒了好市多卡！國泰攻量販CUBE卡權益更新　增家樂福3%回饋無上限

▲剛失去好市多聯名卡，國泰世華銀行CUBE卡下半年優惠權益也進行變更，其中新增家樂福3%回饋小樹點無上限，指定旅遊通路最高4.5%回饋。（圖／國本世華銀行提供）
▲剛失去好市多聯名卡，國泰世華銀行CUBE卡下半年優惠權益也進行變更，其中新增家樂福3%回饋小樹點無上限，指定旅遊通路最高4.5%回饋。（圖／國本世華銀行提供）

記者顏真真／台北報導

國泰世華銀行剛失去好市多Costco聯名卡，並讓卡友轉換成CUBE卡，結果今（8）日就更新下半年優惠及權益內容，其中最引人注目的就是，搶攻量販通路，「集精選」權益部分，新增量販店家樂福通路，可享3%回饋小樹點無上限，另指定旅遊通路最高4.5%回饋。不過，由於玉山銀行家樂福聯名卡合約明（2024）年中旬也將到期，除中信銀積極接觸之外，國泰世華銀行是否也想搶親也引關注，只是從這次權益更新來看，國泰世華似乎找到另一種合作方式。

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根據國泰世華銀行今日所公布的CUBE卡下半年優惠及通路，繼8月1日推出個人化第五大權益「慶生月」後，搶先在中元節普渡前於「集精選」權益方案內，新增量販通路家樂福，即日起至家樂福消費刷CUBE卡，即享3%回饋小樹點（信用卡）無上限。另看準國內外旅遊需求持續熱絡，旅遊通路也有限時回饋加碼活動，當月壽星選擇「慶生月」權益方案並完成領取回饋加碼，且透過指定通路刷卡消費，最高可享4.5%小樹點回饋。

國泰世華銀行強調，現行5大權益方案基本皆享3%小樹點回饋無上限優惠，並持續觀察卡友消費習慣及場域，加強各權益方案特色。為滿足卡友日常生活消費習慣所需，除了超商超市通路外，CUBE卡搶先在中元節前於「集精選」權益方案內，首度增加量販通路家樂福，提供逾500萬CUBE卡友於全台300多間家樂福門市，包含線上購物採購民生必需品時，刷CUBE卡享3%回饋小樹點無上限優惠。

此外，國泰世華銀行觀察，今年國內外旅遊需求續熱，原CUBE卡提供的4大權益方案3%回饋無上限，加上CUBE App指定通路領券加碼回饋，有效吸引卡友出遊刷卡消費。統計CUBE卡上半年旅遊消費簽帳金額較去年同期成長逾４倍，海外消費亦年成長逾130%，飯店住宿也較去年同期成長逾120%。進一步分析CUBE卡消費情況，有近20位卡友單月海外消費累計達百萬元以上，且有近5成消費集中在日、韓、新、泰等國家，主要消費類別為旅遊、服飾及精品購物。統計至目前，CUBE卡流通卡數已超過500萬張，較去年底成長逾40%。

為滿足CUBE卡友出遊消費需求，自8月1日起，卡友選擇「趣旅行」權益並於CUBE App領取回饋，台灣虎航官網購票最高4%回饋，再享95折優惠；旅遊平台Expedia、可樂旅遊消費享3%回饋無上限，再享最高92折優惠。

此外，國泰世華針對戶外休閒、飯店客群推出加碼活動，當月壽星入住雲朗觀光集團飯店，選擇「慶生月」權益並於CUBE App領取加碼優惠，最高4.5%回饋，再享訂房96折+壽星小禮；於城市綠洲、漁拓釣具、墾趣、潛立方旅館、捷安特、捷安特旅行社、及輕旅泡泡潛水度假中心等指定通路，於CUBE App領取回饋後享最高2%回饋。

針對上班族、小資族最喜愛的藥妝通路「屈臣氏」，卡友於CUBE App領券後，每週六到屈臣氏門市消費最高可享5%小樹點(信用卡)回饋；另9月底前至麗車坊汽車百貨刷CUBE卡，領取回饋加碼享筆筆6%回饋無上限。

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