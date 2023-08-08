逗弄臘腸狗「啃咬＋拋摔4層樓」！惡男稱「純粹好玩」 下場慘了
今年1月間，桃園一名王姓男子因為看到林姓飼主的臘腸狗模樣可愛，逗弄時竟然「徒手抓起啃咬」，還將臘腸狗往上拋摔2公尺，導致臘腸狗多重內臟器挫傷及四肢明顯外傷，事後飼主報警提告，王男辯稱單純與狗玩，「不小心造成受傷」，不過檢察官認為，臘腸狗僅20公分高，王男往上拋擲約其身高10倍，從該高度下向墜落，非死即傷，明顯有傷害動物犯意，今（8）日依違反動物保護法等罪嫌將王男起訴。
記者孫唯容／綜合報導
根據起訴書指出，今年1月29日下午3時許，26歲的王姓男子在平鎮區興安路民宅前，遇到林姓飼主養的名為「嘟嘟」的臘腸狗，王男逗弄臘腸狗時，不明原因突然徒手抓起臘腸狗「啃咬」，再將牠往上拋甩2.1公尺高後墜地，後續林姓飼主緊急將狗，送往獸醫院治療後挽回生命，事後發現是王男傷害臘腸狗，憤而報警提告。
面對檢方複訊，王男不僅否認犯行，更辯稱自己只是單純和狗玩，「不小心」才造成受傷；不過檢察官認定，臘腸狗平均身高僅20公分，王男將臘腸狗往上拋擲至2公尺，相當於其10倍身高，等同一個160公分高的成年人被拋擲約4層樓高度，從4樓高向下墜落非死即傷，可見被告明顯有傷害動物犯意。
此外，王男也否認啃咬臘腸狗，堅稱牠身上的咬傷為林姓飼主所為，但是檢方認為，一般飼主不可能將自己寵物啃咬成傷，加上王男在與飼主對話中被問到「除了咬還有甚麼」，王男則回應「有摔牠一下」，第一時間已承認啃咬及摔狗等情事，今天檢方偵結依違反動保法之故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪嫌、刑法之毀損罪嫌將王男提起公訴。
※【NOWnews 今日新聞
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