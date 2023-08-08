大S正式提告！汪小菲、張蘭「在抖音直播持續侮辱」法院已立案
女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲的離婚風波至今仍在延燒，大S也時常被前婆婆張蘭公開批評，今（8）日大S透過律師發表聲明，正式向張蘭、汪小菲母子倆提告，聲明中提到張蘭不斷在抖音直播間侮辱、誹謗大S，汪小菲則在微博、抖音等網路平台做出同樣行為，目前兩人的官司都已在北京互聯網法院立案。
記者賴禹妡/綜合報導
鄧高靜律師今日在微博發出聲明，她受到大S委託，正式向張蘭及汪小菲提出告訴。張蘭自2022年11月21日開始，在抖音直播間持續性地對大S做出侮辱、誹謗等行為，汪小菲則同樣於2022年11月21日起，在微博、抖音等網路平台侮辱、誹謗大S，對此，大S已於2023年2月16日正式提起訴訟。
而張蘭的官司在2023年3月20日於北京市第一中級人民法院立案後，經報請北京市高級人民法院批準，將案件移送北京互聯網法院審理，北京互聯網法院已於2023年4月20日立案；汪小菲的官司則是於2023年3月21日由北京互聯網法院立案。
鄧高靜律師指出，其他網路用戶對大S實施的侮辱、誹謗行為，目前律師方已完成取證工作，將根據實際情況採取進一步的法律措施。最後鄧高靜律師在聲明中表示：「徐熙媛女士作為網暴受害者，切身感受到了網路暴力的危害，將堅決通過法律手段維護其合法權益，同時也呼籲網路用戶理性發言，網路平台應當嚴格履行平台監管責任，共同營造良好的網路環境。」