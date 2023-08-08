登革熱現蹤「苗栗、嘉義」　今年本土病例累計破千例

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疾管署說明，國內本土登革熱疫情持續，苗栗縣、嘉義縣於上週出現今年首例本土登革熱病例，截至目前全國已有8縣市出現本土病例。今年截至8月7日累計1109例本土病例，其中臺南市920例、雲林縣135例、高雄市38例、嘉義縣5例、臺中市4例、屏東縣4例、南投縣2例及苗栗縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中60歲以上個案佔41%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比，目前累計9例重症病例，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣7例及臺南市2例，其中3例住院中，另累計1例死亡病例。
疾管署指出，目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆；另今年累計92例境外移入病例，感染國家分別自泰國26例、印尼17例、馬來西亞17例、越南13例、菲律賓6例、馬爾地夫4例、印度4例、孟加拉國1例、寮國1例、中國1例、緬甸1例及新加坡1例移入。
疾管署說，鄰近的東南亞/南亞登革熱疫情上升，其中柬埔寨及泰國近期仍持續上升， 寮國處高點，且高於近年同期，印尼全國皆有案例報告，評估將持續升溫；另美洲地區疫情持續，累計報告超過317萬例，以南美洲巴西逾249萬例報告數為多，秘魯、玻利維亞及阿根廷等疫情也屬嚴峻。
疾管署提醒，適逢暑假期間，民眾入出境、往來各地交流頻繁，加上氣候炎熱且偶有降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，各縣市均有登革熱流行風險，籲請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，留意家戶內外周遭環境是否有積水處，將積水倒掉；儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生；從事戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。
疾管署強調，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，也請醫師落實詢問TOCC，提高通報警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。