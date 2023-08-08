碳權交易成趨勢！綠領年薪達百萬　電機電子、機械工程科系最搶手

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綠領工作數10年成長6.5倍 這些產業需才孔亟
當環境永續成顯學，綠領工作機會有增加趨勢嗎？104人力銀行徵才資料庫顯示，今年1到5月，平均每月「綠領」工作數有2,000個，和2013年的282個相比，十年成長6.5倍。
因產業與全球競逐，產品外銷得特別留意碳排放量，如歐盟將在10月試行碳關稅，需才孔亟，電子資訊／軟體／半導體、一般製造業，高居綠領徵才產業前兩名、占整體需求54%，法律／會計／顧問／研發／設計類因協助企業推行永續相關政策，綠領工作機會有355個，位居第三名。
近半綠領工作不限科系 電機電子、機械工程科系最吃香
哪些科系的人才最吃香？104人力銀行觀察綠領徵才條件發現，49.1%不限科系，顯示新興職務企業還在摸索人才樣貌需求，只要有實力人人有機會，提前準備相關證照例如ISO 14064、ISO 14067、ISO 50001、ESG相關證照，或熟讀電力轉供方案、研究市場綠電用戶名單，仍有機會成為綠領新貴。
若已是電機電子和機械工程科系，更有利切入！科系限定排行第一名的是電機電子工程相關占20.7%、第二名為機械工程11.2%，專業受到風電、電動車領域企業青睞，第三名則為環境工程占8%。
台灣永續能源研究基金會秘書長、台科大工管系教授郭財吉接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，許多綠領工作不限科系，或各個公司相關職稱都不同，主要是新興產業市場混亂，大眾對減碳、碳盤查等工作還很陌生，對於定義、範圍、想法不同，企業也還在摸索人才樣貌需求。
郭財吉說，大學碳盤查相關課程，通常會開在環工、化工、工程類為主的系所，主要是知識相近，至少得了解溫室氣體甲烷等化學符號，而碳盤查管理師不只是盤查而已，後端還有資訊系統，除了要懂得盤查語言，還要善用資訊工具幫助減輕工作量，並進一步整合後續的減碳需求；至於ESG報告書撰寫人才、ESG投資管理分析師等，得從投資角度看ESG面向，與公司治理有關，則與商管、金融財經相關科系有關；常常遇到有學生詢問如何跨行做ESG、減碳工作，其實各行各業都需要相關人才，建議學生從原本科系延伸，看自身缺乏哪些知識，再去補充。
清華大學區域創新中心經理陳俊銘說，綠領職務與理組相關，主要是利用科技技術，進行碳減量、碳貯存、碳利用，課名稱關鍵字為提升能源效率、促進能源轉換等等；文組則是撰寫永續報告書、提升企業漂綠形象（公關人才）、永續投資，除了公司內部需要ESG人才，外部機構也需要相關的檢核人員，相關職稱可能是永續管理師。
綠領工作是什麼？需要哪些專業？
從工作摘要來看，高級碳盤查輔導顧問需執行ISO14064、ISO14067、PAS2060等系統驗證及輔導，負責國際淨零碳排議題資料蒐集、碳排計畫與專案內容撰寫、參與碳盤查課程活動規劃；碳足跡管理專員需要開發及建立SQL資料庫軟體、建立及推動ISO14067（產品碳足跡）、ISO14064（溫室氣體盤查）、產品碳足跡標章認證，ESG制度、作業、規劃及建立、節能減碳規劃及執行。
溫室氣體管理師需收集／管理集團能源、溫室氣體數據，協助溫室氣體資訊系統管理與優化、外部查證規劃與應對，收集並分析全球淨零／脫碳／溫室氣體議題，應用於集團政策與生產工廠等。
綠電交易業務人員則要蒐集綠電用戶名單，電話推廣，拜訪客戶，提出綠電轉供方案，維繫客戶關係並評估電力交易法規／商務方案；ESG管理師需調研產業永續政策、標準、倡議、法規及趨勢，進行ESG相關推展策略及專案的規劃、活動執行、進度追蹤及成效考核，還有ESG報告書整合與編撰及功能性小組推動。
綠領人才成「薪貴」 顧問年薪達百萬
以薪水來說，104人力銀行觀察近6年，綠領人才已成「薪貴」，逾1,400名曾有綠領相關工作經歷的職人，薪資中位數為4萬元，比2022年全體職人月薪中位數3.5萬多5,000元、幅度14.3%，平均以掌握發展核心的研發製造類、生產製造／品管／環衛類最高，月薪中位數4.1萬元。
桃園航勤的ESG管理師月薪達4.5萬元以上、綠電交易業務人員月薪3.6萬至6萬元、科技公司的碳足跡管理專員月薪為3.5萬至4.5萬元、高級碳盤查輔導顧問更是開出年薪百萬以上待遇。