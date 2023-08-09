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義美草莓牛奶霜淇淋「買1送1」！立陶宛愛心冰棒、爆米花甜筒登台

▲義美加入冰品激戰祭出草莓牛奶霜淇淋聖代「買1送1」；網美級冰品登台，立陶宛的KAR KAR焦糖爆米花甜筒、DIONE漸層愛心冰棒新上市，好拍又好吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲義美加入冰品激戰祭出草莓牛奶霜淇淋聖代「買1送1」；網美級冰品登台，立陶宛的KAR KAR焦糖爆米花甜筒、DIONE漸層愛心冰棒新上市，好拍又好吃。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

悶熱的夏天就是要吃冰啊！義美加入冰品激戰，即日起至8月13日草莓牛奶霜淇淋聖代「買1送1」；台灣市場還迎接全新品牌，來自立陶宛的KAR KAR焦糖爆米花甜筒、DIONE漸層愛心冰棒新上市，網美級冰品好拍又好吃。

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義美把奶香濃郁霜淇淋，加入整顆草莓凍乾、再灑上夢幻的草莓蜜糖粉，打造成粉嫩誘人的「草莓牛奶霜淇淋聖代」，即日起至8月13日，祭出難得的草莓牛奶霜淇淋聖代「買1送1」優惠活動！原價60元現在可以一次吃兩杯。提醒大家，會員就不再享95折囉。

▲義美草莓牛奶霜淇淋聖代「買1送1」；原價60元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲義美草莓牛奶霜淇淋聖代「買1送1」；原價60元。（圖／記者蕭涵云攝）

而台灣冰品市場還迎接全新冰淇淋品牌，1950年創立於立陶宛的DIONE，以當地自然放牧的草飼牛純淨乳源打造高質感的幸福冰淇淋，在七夕情人節前推出「漸層愛心冰棒」，以比利時白巧克力包覆濃郁香草冰淇淋，最特別的是，外表有著以手工暈染天然色素的漸層大理石紋，每款愛心冰棒的夢幻外層還都不一樣，有粉嫩條紋、也有藍紫交錯的色彩，每盒打開都是驚喜。

▲DIONE「漸層愛心冰棒」，原價139元，9月5日前嚐鮮價79折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲DIONE「漸層愛心冰棒」，有著台灣市場少見的夢幻外表。（圖／記者蕭涵云攝）
▲DIONE「漸層愛心冰棒」，原價139元，9月5日前嚐鮮價79折。（圖／上友食品提供）
▲DIONE漸層愛心冰棒，原價139元，9月5日前嚐鮮價79折。（圖／上友食品提供）
而DIONE子品牌KAR KAR，則把看電影必吃的爆米花變成「焦糖爆米花風味甜筒」！看似與市面上巧克力脆皮甜筒無異的外觀，以綿密冰淇淋包著濃郁焦糖，而且一口咬下竟然吃得到酥脆口感，還有真的以為冰淇淋裡藏了爆米花！搭配帶有鹹味的鬆脆餅乾甜筒，咔滋咔滋的爽脆口感實在太有趣。兩款今夏登陸全台7-ELEVEN，9月5日前獨享嚐鮮價79折。


▲KAR KAR焦糖爆米花風味甜筒，真的吃得到爆米花口感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲KAR KAR焦糖爆米花風味甜筒，真的吃得到爆米花爽脆口感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲KAR KAR焦糖爆米花風味甜筒，原價109元，9月5日前嚐鮮價79折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲KAR KAR焦糖爆米花風味甜筒，原價109元，9月5日前嚐鮮價79折。（圖／記者蕭涵云攝）

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