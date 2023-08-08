寫乾12支筆！新住民婦女考取技術證照 從零學習中文、獲頒獎勵金
為鼓勵新住民取得專業技能，增加就業競爭力，移民署辦理新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫，凡參加近3年勞動部技術士技能檢定測驗及格，且持有勞動部製發之甲、乙、丙或單一級別的中華民國技術士證者，皆可申請新住民證照獎勵金，111學年度共計705位新住民獲獎。
國際中心賴正琳／綜合報導
來自印尼的新住民陳業芳女士，結婚來台已逾16年，原來在人力仲介公司擔任翻譯人員，但隨著科技不斷進步，未來翻譯人員可能面臨被AI取代的風險。為了增強在職場上的競爭力，她決定報考就業服務乙級技術士證照，每梯次全國都有2千多人報考，及格率不到20%，考試包含學科及術科，對於專業知識和現場實作都要有一定的了解，業芳是印尼高中畢業，在台灣也沒有接受過正規教育，考試題目非常廣泛，她認真準備考試，並仔細閱讀就業服務法及勞動基準法等14種以上相關法規及專業知識，學習期間寫乾了12支筆，終於以優異的成績考取證照。希望能夠運用所學的知識，幫助更多在台移工及新住民姊妹。
另外，新住民陳秀榮女士和先生結婚20年，因工作因素和家人大部分時間居住在中國，直到四年前舉家遷移回台。因緣際會從朋友處得知有電腦軟體應用的檢定，下定決心要取得證照，大兒子為了實現她的願望，向同學借閱有關電腦軟體應用的書籍，秀榮本身也結合在新住民電腦班學習到的相關基礎知識，不斷地精進練習題目，終於考取乙級電腦軟體應用的證照，讓她重回職場後找到更滿意的工作。憑著努力不懈的毅力，接下來她還規劃要參加英文檢定TOEIC和GEPT及國際日本語能力檢定GLPT-N1的考試，培養更扎實的專業能力，期能有助於未來的職涯發展。
移民署表示，本年度獲得移民署新住民證照獎勵金者，前五大排名分別為美容、中餐烹調、照顧服務員、烘培食品、保母人員。移民署鼓勵新住民可以透過考取證照，開創出嶄新的機會，在台灣落地生根，並培養第二專長，以專業「證」明自己成就非凡。