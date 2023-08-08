台中氣質警專生與父親同單位！爸爸節甜曬合照 網猛喊：岳父好
今（8）日是88父親節，台中市政府警察局局長室粉專「TCPB 局長室」貼出，第一分局警備隊長賀雲生與就正就讀警專的20歲的女兒合照，由於她長相甜美、氣質端莊，引來一群網友直呼賀雲生為「岳父」，並高喊「祝福父親節快樂」；女兒也感性表示「小時候，不明白為何父親總不在身旁，直到考上警專，才明白父親的重擔和偉大，謝謝我的超人，父親節快樂」。
記者孫唯容／綜合報導
「TCPB局長室」PO出父親節應景照片，該張父女合照是第一分局警備隊隊長賀雲生，以及在同單位實習的警專女兒，圖中兩張9年前和現今的對比，過去嬌小的女孩，如今成為亭亭玉立的氣質女警。
女兒也在貼文寫下對賀雲生的感謝，「我總是看著父親離家的背影，那是我見過最厚實的肩膀，扛起了我們家及許多人的家，懵懂無知的我，不明白為何父親總是不在身旁，直到我考上了警專，來到父親服務的單位實習，才明白父親的重擔及偉大。謝謝你，我的父親！我的超人，父親節快樂！」、「能跟爸爸一起上班是件幸福的事，祝所有爸爸父親節快樂」。
該文章一出，立即引來網友暴動，直呼「先叫聲岳父好」、「岳父父親節快樂」、「爸 父親節快樂」「美女兒，善心好局長（警備隊長）的福報。羨煞好多人想叫一聲岳父大人」。