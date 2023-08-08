Sweet Home李到晛「女神妹妹」高旻示來台灣！傳授水煮蛋肌膚祕訣
韓女星高旻示在2020年漫改影集《Sweet Home》中飾演李到晛的妹妹打開國際知名度，近期更在電影《神鬼海底撈》與兩位影后金憓秀、廉晶雅同台飆戲，表現亮眼的她代言接不完，高旻示今（8日）父親節當天宣布拿下醫美產品國際代言人，將於27日首次來台出席記者會，傳授保有「水煮蛋肌膚」祕訣。
記者陳雅蘭/綜合報導
今年28歲的高旻示於2016年以網路劇出道逐漸嶄露頭角，她的演技備受肯定，不僅在電影《魔女首部曲：誕生》中飾演金多美的好姐妹，更在《Sweet Home》中成功塑造叛逆厭世的李到晛親妹妹形象，一舉打開全球知名度。高旻示也確定會出演《Sweet Home》續集《Sweet Home 2》跟《Sweet Home 3》，故事令人期待。
高旻示接下醫美產品代言人，問及如何時刻都能散發出自信光彩的祕訣？近期忙著宣傳電影《神鬼海底撈》的她強調「自信和魅力」的重要性，透露忙碌的宣傳活動，反而會讓自己更投入工作，所以她平時就透過練瑜伽、芭蕾來鍛鍊體力，也很幸運遇到良師，學會在心裡打造堅強的核心，且懂得適當讓自己休息後再繼續練習，藉由芭蕾培養身體的律動感，用瑜伽讓身體更放鬆。
為了讓高旻示在8月底訪台留下美好回憶，官方特地送她繪有台北、台中、高雄、台南等4個城市的特色玻璃杯，杯上有當地的獨特魅力，高旻示收到後便認出杯上的小籠包、珍珠奶茶、天燈，她透露從小就喜歡台灣電影，期待屆時能嚐到名揚韓國的牛肉麵、麻糬，也希望大家能推薦她必吃的台灣美食。